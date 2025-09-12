Daugiau apie RUBY

RUBY kaina (RUBY)

Neįtraukta į sąrašą

1 RUBY į USD – tiesioginė kaina:

--
----
+1.10%1D
USD
RUBY (RUBY) kainos grafikas realiu laiku
RUBY (RUBY) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
$ 0$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
$ 0$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00832301
$ 0.00832301$ 0.00832301

$ 0
$ 0$ 0

+0.06%

+1.05%

+8.53%

+8.53%

RUBY (RUBY) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas RUBY svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia RUBY kaina yra $ 0.00832301, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, RUBY per pastarąją valandą pasikeitė +0.06%, per 24 valandas – +1.05%, o per pastarąsias 7 dienas – +8.53%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

RUBY (RUBY) rinkos informacija

$ 19.24K
$ 19.24K$ 19.24K

--
----

$ 19.24K
$ 19.24K$ 19.24K

998.30M
998.30M 998.30M

998,303,235.032205
998,303,235.032205 998,303,235.032205

Dabartinė RUBY rinkos kapitalizacija yra $ 19.24K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. RUBY apyvartoje yra 998.30M vienetų, o bendras kiekis siekia 998303235.032205. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 19.24K

RUBY (RUBY) kainos istorija USD

Šiandienos RUBY kainos pokytis į USD: $ 0.
RUBY 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
RUBY 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
RUBY 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0+1.05%
30 dienų$ 0+14.82%
60 dienų$ 0+3.52%
90 dienų$ 0--

Kas yra RUBY (RUBY)

This is a community memecoin about Ruby the goat from Peanuts freedom farm irl. Ruby's mission is to spread awareness of the Pnut tradegy and keep the spirit alive and help raise money for the farm to protect more animals, whilst having fun making memes and trading the coin also ofcourse. we are a project of a story shared all over the world by the news. we aim for this story to live on and turn into a positive rather than a negative.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

RUBY (RUBY) išteklius

Oficiali svetainė

RUBY kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos RUBY (RUBY) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų RUBY (RUBY) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes RUBY prognozes.

Peržiūrėkite RUBY kainos prognozę dabar!

RUBY į vietos valiutas

RUBY (RUBY) Tokenomika

Supratimas apie RUBY (RUBY) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie RUBYišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie RUBY (RUBY)

Kiek RUBY(RUBY) verta (-as) šiandien?
Dabartinė RUBY kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė RUBY į USD kaina?
Dabartinė RUBY kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra RUBY rinkos kapitalizacija?
RUBY rinkos kapitalizacija yra $ 19.24KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra RUBY apyvartoje?
RUBY apyvartoje yra 998.30MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) RUBY kaina?
RUBY pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.00832301USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) RUBY kaina?
RUBY pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra RUBY prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis RUBY yra --USD.
Ar RUBY kaina šiais metais kils?
RUBY šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite RUBY kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.