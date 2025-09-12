Daugiau apie RBD

Rubidium logotipas

Rubidium kaina (RBD)

Neįtraukta į sąrašą

1 RBD į USD – tiesioginė kaina:

$0.0136325
$0.0136325$0.0136325
-3.30%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
USD
Rubidium (RBD) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 01:02:37(UTC+8)

Rubidium (RBD) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.01358143
$ 0.01358143$ 0.01358143
24 val. žemiausia
$ 0.01507309
$ 0.01507309$ 0.01507309
24 val. aukščiausia

$ 0.01358143
$ 0.01358143$ 0.01358143

$ 0.01507309
$ 0.01507309$ 0.01507309

$ 0.068062
$ 0.068062$ 0.068062

$ 0.00354582
$ 0.00354582$ 0.00354582

-5.80%

-3.32%

-22.11%

-22.11%

Rubidium (RBD) realiojo laiko kaina yra $0.0136325. Per pastarąsias 24 valandas RBD svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.01358143 iki aukščiausios $ 0.01507309 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia RBD kaina yra $ 0.068062, o žemiausia – $ 0.00354582.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, RBD per pastarąją valandą pasikeitė -5.80%, per 24 valandas – -3.32%, o per pastarąsias 7 dienas – -22.11%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Rubidium (RBD) rinkos informacija

$ 634.24K
$ 634.24K$ 634.24K

--
----

$ 13.63M
$ 13.63M$ 13.63M

46.52M
46.52M 46.52M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Dabartinė Rubidium rinkos kapitalizacija yra $ 634.24K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. RBD apyvartoje yra 46.52M vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 13.63M

Rubidium (RBD) kainos istorija USD

Šiandienos Rubidium kainos pokytis į USD: $ -0.00046899677155119.
Rubidium 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0007441695.
Rubidium 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0069107627.
Rubidium 90 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.005375337056601428.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.00046899677155119-3.32%
30 dienų$ -0.0007441695-5.45%
60 dienų$ -0.0069107627-50.69%
90 dienų$ -0.005375337056601428-28.27%

Kas yra Rubidium (RBD)

Rubidium (RBD) is a fully independent decentralized platform that operates on its own mainnet, free from reliance on existing blockchains such as Ethereum, EOS, or Qtum. It is designed with a proprietary protocol that allows for the rapid and cost-effective development of industry-specific decentralized applications (DApps). By integrating cutting-edge technologies from WegoChain, including quantum random number generation and Post-Quantum Cryptography (PQC) algorithms, Rubidium offers a highly secure infrastructure that is ready for the quantum computing era.

Rubidium (RBD) išteklius

Oficiali svetainė

Rubidium kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Rubidium (RBD) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Rubidium (RBD) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Rubidium prognozes.

Peržiūrėkite Rubidium kainos prognozę dabar!

RBD į vietos valiutas

Rubidium (RBD) Tokenomika

Supratimas apie Rubidium (RBD) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie RBDišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Rubidium (RBD)

Kiek Rubidium(RBD) verta (-as) šiandien?
Dabartinė RBD kaina USD valiuta yra 0.0136325USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė RBD į USD kaina?
Dabartinė RBD kaina USD valiuta yra $ 0.0136325. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Rubidium rinkos kapitalizacija?
RBD rinkos kapitalizacija yra $ 634.24KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra RBD apyvartoje?
RBD apyvartoje yra 46.52MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) RBD kaina?
RBD pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.068062USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) RBD kaina?
RBD pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.00354582USD.
Kokia yra RBD prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis RBD yra --USD.
Ar RBD kaina šiais metais kils?
RBD šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite RBD kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.