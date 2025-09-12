Daugiau apie RONNIE

RONNIE Kainos informacija

RONNIE Baltoji knyga

RONNIE Oficiali svetainė

RONNIE Tokenomika

RONNIE Kainų prognozė

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

Ronnie logotipas

Ronnie kaina (RONNIE)

Neįtraukta į sąrašą

1 RONNIE į USD – tiesioginė kaina:

--
----
0.00%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
USD
Ronnie (RONNIE) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 04:52:37(UTC+8)

Ronnie (RONNIE) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
$ 0$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
$ 0$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.01198027
$ 0.01198027$ 0.01198027

$ 0
$ 0$ 0

--

--

-2.95%

-2.95%

Ronnie (RONNIE) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas RONNIE svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia RONNIE kaina yra $ 0.01198027, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, RONNIE per pastarąją valandą pasikeitė --, per 24 valandas – --, o per pastarąsias 7 dienas – -2.95%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Ronnie (RONNIE) rinkos informacija

$ 6.41K
$ 6.41K$ 6.41K

--
----

$ 6.41K
$ 6.41K$ 6.41K

899.30M
899.30M 899.30M

899,295,143.0
899,295,143.0 899,295,143.0

Dabartinė Ronnie rinkos kapitalizacija yra $ 6.41K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. RONNIE apyvartoje yra 899.30M vienetų, o bendras kiekis siekia 899295143.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 6.41K

Ronnie (RONNIE) kainos istorija USD

Šiandienos Ronnie kainos pokytis į USD: $ 0.
Ronnie 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Ronnie 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Ronnie 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0--
30 dienų$ 0+27.91%
60 dienų$ 0+43.21%
90 dienų$ 0--

Kas yra Ronnie (RONNIE)

$Ronnie is a cryptocurrency token built on the Solana blockchain, designed to foster a strong community through its long-term vision and growth strategy. The project leverages the PPP (Player Pump Player) philosophy, which promotes a sustainable ecosystem where all participants benefit from the collective growth of the community. By focusing on collaboration and shared success, $Ronnie aims to stand out as a unique player in the memecoin space, with solid community backing and continued development.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

Ronnie (RONNIE) išteklius

Baltoji knyga
Oficiali svetainė

Ronnie kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Ronnie (RONNIE) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Ronnie (RONNIE) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Ronnie prognozes.

Peržiūrėkite Ronnie kainos prognozę dabar!

RONNIE į vietos valiutas

Ronnie (RONNIE) Tokenomika

Supratimas apie Ronnie (RONNIE) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie RONNIEišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Ronnie (RONNIE)

Kiek Ronnie(RONNIE) verta (-as) šiandien?
Dabartinė RONNIE kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė RONNIE į USD kaina?
Dabartinė RONNIE kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Ronnie rinkos kapitalizacija?
RONNIE rinkos kapitalizacija yra $ 6.41KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra RONNIE apyvartoje?
RONNIE apyvartoje yra 899.30MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) RONNIE kaina?
RONNIE pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.01198027USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) RONNIE kaina?
RONNIE pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra RONNIE prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis RONNIE yra --USD.
Ar RONNIE kaina šiais metais kils?
RONNIE šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite RONNIE kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 04:52:37(UTC+8)

Ronnie (RONNIE) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 22:05:00Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.