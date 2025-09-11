Daugiau apie ROBOT

ROBOT logotipas

ROBOT kaina (ROBOT)

Neįtraukta į sąrašą

1 ROBOT į USD – tiesioginė kaina:

--
----
+0.90%1D
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių.
USD
ROBOT (ROBOT) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 23:46:18(UTC+8)

ROBOT (ROBOT) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.00003155
$ 0.00003155$ 0.00003155
24 val. žemiausia
$ 0.00003252
$ 0.00003252$ 0.00003252
24 val. aukščiausia

$ 0.00003155
$ 0.00003155$ 0.00003155

$ 0.00003252
$ 0.00003252$ 0.00003252

$ 0.02395586
$ 0.02395586$ 0.02395586

$ 0.00002854
$ 0.00002854$ 0.00002854

-0.15%

+0.72%

-92.97%

-92.97%

ROBOT (ROBOT) realiojo laiko kaina yra $0.00003212. Per pastarąsias 24 valandas ROBOT svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00003155 iki aukščiausios $ 0.00003252 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia ROBOT kaina yra $ 0.02395586, o žemiausia – $ 0.00002854.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, ROBOT per pastarąją valandą pasikeitė -0.15%, per 24 valandas – +0.72%, o per pastarąsias 7 dienas – -92.97%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

ROBOT (ROBOT) rinkos informacija

$ 32.17K
$ 32.17K$ 32.17K

--
----

$ 32.17K
$ 32.17K$ 32.17K

1000.00M
1000.00M 1000.00M

999,996,388.654593
999,996,388.654593 999,996,388.654593

Dabartinė ROBOT rinkos kapitalizacija yra $ 32.17K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. ROBOT apyvartoje yra 1000.00M vienetų, o bendras kiekis siekia 999996388.654593. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 32.17K

ROBOT (ROBOT) kainos istorija USD

Šiandienos ROBOT kainos pokytis į USD: $ 0.
ROBOT 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0000303485.
ROBOT 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0000318576.
ROBOT 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0+0.72%
30 dienų$ -0.0000303485-94.48%
60 dienų$ -0.0000318576-99.18%
90 dienų$ 0--

Kas yra ROBOT (ROBOT)

ROBOT is here.The machines are memeing. Can a robot write a symphony? Can a robot turn a canvas into a beautiful masterpiece? We are taking over the world and there is nothing you can do about it. Currently being trained on how to wash dishes, fold laundry, etc but after that it’s military training and then it’s gg for y’all. What is ROBOT? Inspired by humanoid robots and the rise of AI overlords Built for degens Memeable. Programmable. Irreverent. The Culture Meme like a machine.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

ROBOT (ROBOT) išteklius

Oficiali svetainė

ROBOT kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos ROBOT (ROBOT) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų ROBOT (ROBOT) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes ROBOT prognozes.

Peržiūrėkite ROBOT kainos prognozę dabar!

ROBOT į vietos valiutas

ROBOT (ROBOT) Tokenomika

Supratimas apie ROBOT (ROBOT) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie ROBOTišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie ROBOT (ROBOT)

Kiek ROBOT(ROBOT) verta (-as) šiandien?
Dabartinė ROBOT kaina USD valiuta yra 0.00003212USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė ROBOT į USD kaina?
Dabartinė ROBOT kaina USD valiuta yra $ 0.00003212. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra ROBOT rinkos kapitalizacija?
ROBOT rinkos kapitalizacija yra $ 32.17KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra ROBOT apyvartoje?
ROBOT apyvartoje yra 1000.00MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) ROBOT kaina?
ROBOT pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.02395586USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) ROBOT kaina?
ROBOT pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.00002854USD.
Kokia yra ROBOT prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis ROBOT yra --USD.
Ar ROBOT kaina šiais metais kils?
ROBOT šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite ROBOT kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 23:46:18(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

