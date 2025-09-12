Revshare kaina (REVS)
Revshare (REVS) realiojo laiko kaina yra $0.00111293. Per pastarąsias 24 valandas REVS svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0.00114035 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia REVS kaina yra $ 0.00217205, o žemiausia – $ 0.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, REVS per pastarąją valandą pasikeitė +0.47%, per 24 valandas – +12.92%, o per pastarąsias 7 dienas – -20.56%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė Revshare rinkos kapitalizacija yra $ 778.21K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. REVS apyvartoje yra 784.14M vienetų, o bendras kiekis siekia 784136756.9994483. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 778.21K
Šiandienos Revshare kainos pokytis į USD: $ +0.00012735.
Revshare 30 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0005729918.
Revshare 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0001186502.
Revshare 90 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0004323664917940344.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ +0.00012735
|+12.92%
|30 dienų
|$ +0.0005729918
|+51.48%
|60 dienų
|$ +0.0001186502
|+10.66%
|90 dienų
|$ +0.0004323664917940344
|+63.53%
RevShare is an innovative Solana Launchpad designed to empower developers, entrepreneurs, and crypto enthusiasts to effortlessly launch taxable tokens. The platform provides a comprehensive, user-friendly environment where creating and managing tokens becomes streamlined and efficient. With RevShare, users benefit from: Intuitive Token Creation: A guided process that simplifies the development and deployment of taxable tokens, ensuring that even complex tokenomics are easy to configure. Built-In Tax Functionality: Integrated mechanisms to automatically handle token taxation, aligning with regulatory requirements while optimizing revenue distribution. High-Performance Infrastructure: Leveraging the speed, scalability, and low transaction fees of the Solana blockchain to support projects of any scale. Robust Analytics and Monitoring: Real-time insights and detailed analytics to track token performance, liquidity, and revenue sharing, enabling data-driven decision making. Secure and Compliant Environment: A focus on security and regulatory compliance, ensuring that your token launches are both safe and legally sound. By merging cutting-edge technology with an accessible interface, RevShare transforms the token launch process into a dynamic, revenue-generating opportunity. Whether you’re launching a new DeFi project, creating a community-driven token, or innovating within the broader crypto ecosystem, RevShare equips you with the tools and support to succeed on the Solana network.
