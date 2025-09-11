Resupply kaina (RSUP)
Resupply (RSUP) realiojo laiko kaina yra $0.943442. Per pastarąsias 24 valandas RSUP svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.940486 iki aukščiausios $ 0.97149 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia RSUP kaina yra $ 4.59, o žemiausia – $ 0.261398.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, RSUP per pastarąją valandą pasikeitė +0.02%, per 24 valandas – -2.83%, o per pastarąsias 7 dienas – -5.51%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė Resupply rinkos kapitalizacija yra $ 8.95M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. RSUP apyvartoje yra 9.49M vienetų, o bendras kiekis siekia 65726706.9. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 62.01M
Šiandienos Resupply kainos pokytis į USD: $ -0.0275203801170696.
Resupply 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.2289571461.
Resupply 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.3626319336.
Resupply 90 dienų kainos pokytis į USD: $ -1.210524943996696.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ -0.0275203801170696
|-2.83%
|30 dienų
|$ -0.2289571461
|-24.26%
|60 dienų
|$ -0.3626319336
|-38.43%
|90 dienų
|$ -1.210524943996696
|-56.19%
A decentralized stablecoin backed by Collateralized Debt Positions (CDP), leveraging the liquidity and stability of lending markets. The Resupply stablecoin is backed by other stablecoins that are earning interest on other lending markets. Designed to maximize yield returns by having the borrow rate always be half the lending rate being earned, half the risk-free rate, or two percent, whichever is greater. Emissions are designed for long-term sustainability by directing at three groups: the insurance pool, voting incentives, and directly at borrowers. The revenue that borrowers generate will directly correlate with the emissions directed towards them. The more revenue a borrower generates for Resupply, the greater the share of emissions it will receive. Targeted platforms for launch are Curve Lend and Fraxlend.
Supratimas apie Resupply (RSUP) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie RSUPišsamią tokeno tokenomiką dabar!
