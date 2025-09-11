Rekt kaina (REKT)
Rekt (REKT) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas REKT svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia REKT kaina yra $ 0.00000141, o žemiausia – $ 0.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, REKT per pastarąją valandą pasikeitė +0.32%, per 24 valandas – +2.84%, o per pastarąsias 7 dienas – +17.27%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė Rekt rinkos kapitalizacija yra $ 382.91M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. REKT apyvartoje yra 420.69T vienetų, o bendras kiekis siekia 420690000000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 382.91M
Šiandienos Rekt kainos pokytis į USD: $ 0.
Rekt 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Rekt 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Rekt 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
|Šiandien
|$ 0
|+2.84%
|30 dienų
|$ 0
|-20.00%
|60 dienų
|$ 0
|+136.82%
|90 dienų
|$ 0
|--
Rekt Brands Inc. encompasses several different verticals spanning art, culture, media, NFTs, and physical goods: Rekt Drinks - Rekt Drinks is considered the official drink of web3. It boasts one of the largest web2 product launches from a web3 brand with 222,456 drinks (flavoured sparkling water) sold out at public launch across 32 different countries in under 48 hours. Rektguy NFT collection - a FREE mint launched in 2022 with over $120M of trading volume and a cult-like community, including holders such as Snoop Dogg, Steve Aoki, Bassjackers and Gary Vaynerchuk. Rekt Art - OSF is a former trader turned artist who has collaborated with Red Bull, Bybit, Ledger, Sotheby’s, Saatchi Gallery, House of Fine Art & more. Rekt Events - events held throughout the year including NYC, London, Paris, Miami, Lisbon, Dubai, Singapore, Las Vegas, Marfa & Taipei. Rekt Radio - a top crypto podcast produced by Rekt and Rug Radio, hosted by OSF, Mando and Keyboard Monkey. It features the biggest names in crypto including Raoul Pal, Beeple, Bitboy, Su Zhu, Ansem, RookieXBT, TraderMayne, Alex Wice, DCInvestor and more. $REKT will be the token that underpins this entire ecosystem, staying true to the project’s memetic routes, while allowing for holders to gain exclusive access to parts of the ecosystem as well as significantly expanding its membership.
