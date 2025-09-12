Daugiau apie REUSD

Re Protocol reUSD (REUSD) realiojo laiko kaina yra $1.013. Per pastarąsias 24 valandas REUSD svyravo nuo žemiausios kainos $ 1.012 iki aukščiausios $ 1.024 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia REUSD kaina yra $ 1.026, o žemiausia – $ 0.873393.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, REUSD per pastarąją valandą pasikeitė +0.09%, per 24 valandas – -1.09%, o per pastarąsias 7 dienas – +0.05%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Kas yra Re Protocol reUSD (REUSD)

Re Protocol (RE) is a blockchain-based platform that democratizes access to reinsurance risk by tokenizing exposure to insurance contracts. The protocol’s two deposit tokens—reUSD and reUSDe—let users choose between a principal-protected, fixed-yield product (reUSD, RF + 250 bps) or a risk-bearing, variable-yield option (reUSDe, up to ~23 % APR). Built on Ethereum, Avalanch, Arbitrum and Base, Re Protocol leverages decentralized underwriting pools to generate transparent, market-driven insurance returns. Governance and treasury functions are overseen by the Cayman-based Re Foundation to ensure regulatory compliance and capital efficiency. With integrations into DeFi ecosystems like Curve, Pendle, and Ethena, Re Protocol bridges traditional reinsurance markets and DeFi—opening institutional-grade risk diversification to crypto investors.

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Re Protocol reUSD (REUSD)

Kiek Re Protocol reUSD(REUSD) verta (-as) šiandien?
Dabartinė REUSD kaina USD valiuta yra 1.013USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė REUSD į USD kaina?
Dabartinė REUSD kaina USD valiuta yra $ 1.013. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Re Protocol reUSD rinkos kapitalizacija?
REUSD rinkos kapitalizacija yra $ 9.77KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra REUSD apyvartoje?
REUSD apyvartoje yra 9.65KUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) REUSD kaina?
REUSD pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 1.026USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) REUSD kaina?
REUSD pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.873393USD.
Kokia yra REUSD prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis REUSD yra --USD.
Ar REUSD kaina šiais metais kils?
REUSD šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite REUSD kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.