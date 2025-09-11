RavenQuest kaina (QUEST)
RavenQuest (QUEST) realiojo laiko kaina yra $0.01969. Per pastarąsias 24 valandas QUEST svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.01945596 iki aukščiausios $ 0.02112263 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia QUEST kaina yra $ 0.128556, o žemiausia – $ 0.01872037.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, QUEST per pastarąją valandą pasikeitė -0.51%, per 24 valandas – -4.04%, o per pastarąsias 7 dienas – -4.72%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė RavenQuest rinkos kapitalizacija yra $ 1.48M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. QUEST apyvartoje yra 75.05M vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 19.69M
Šiandienos RavenQuest kainos pokytis į USD: $ -0.00082911985627667.
RavenQuest 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0083900665.
RavenQuest 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0115896678.
RavenQuest 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ -0.00082911985627667
|-4.04%
|30 dienų
|$ -0.0083900665
|-42.61%
|60 dienų
|$ -0.0115896678
|-58.86%
|90 dienų
|$ 0
|--
RavenQuest – A fully-released, content-rich sandbox MMORPG powered by $QUEST and backed by real players, real utility, and real demand. RavenQuest is a true sandbox MMORPG where your legacy shapes a living, breathing world. Set in a vast, ever-evolving world built by its players, RavenQuest delivers deep character customization, thrilling PvE and PvP combat, and a dynamic, player-driven economy fuled by $QUEST. Through seamless blockchain integration, players can truly own, trade, and utilize in-game assets as NFTs—but participation in Web3 features is entirely optional, ensuring a welcoming experience for gamers still learning about crypto. Designed with ultimate player freedom at its core, RavenQuest lets you choose your path, whether forging alliances, battling for dominance, mastering the economy, or leaving your mark through professions and crafting. Every decision you make drives the story forward and leaves a lasting impact on this nostalgic fantasy world where tradition meets innovation
