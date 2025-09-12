Daugiau apie UFI

1 UFI į USD – tiesioginė kaina:

mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
PureFi (UFI) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 00:59:40(UTC+8)

PureFi (UFI) kainos informacija (USD)

PureFi (UFI) realiojo laiko kaina yra $0.00821155. Per pastarąsias 24 valandas UFI svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00817004 iki aukščiausios $ 0.00878963 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia UFI kaina yra $ 0.575568, o žemiausia – $ 0.00300272.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, UFI per pastarąją valandą pasikeitė -0.65%, per 24 valandas – -1.56%, o per pastarąsias 7 dienas – +5.09%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

PureFi (UFI) rinkos informacija

$ 767.51K
$ 767.51K$ 767.51K

--
----

$ 821.16K
$ 821.16K$ 821.16K

93.47M
93.47M 93.47M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

Dabartinė PureFi rinkos kapitalizacija yra $ 767.51K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. UFI apyvartoje yra 93.47M vienetų, o bendras kiekis siekia 100000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 821.16K

PureFi (UFI) kainos istorija USD

Šiandienos PureFi kainos pokytis į USD: $ -0.000130144362071297.
PureFi 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0005922243.
PureFi 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0044279625.
PureFi 90 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0033634904527325.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.000130144362071297-1.56%
30 dienų$ -0.0005922243-7.21%
60 dienų$ -0.0044279625-53.92%
90 dienų$ -0.0033634904527325-29.05%

Kas yra PureFi (UFI)

PureFi Protocol - the one-stop compliance protocol for DeFi PureFi (UFI) is on the mission to bridge a gap between TradFi (Traditional Finance) and DeFi (Decentralized Finance) to facilitate real mass adoption.Its a decentralized protocol that maintains users’ anonymity through Zero-Proof Knowledge architecture. PureFi provides compliance tools (AML, KYC) through Verifiable Credentials & Self Sovereign Identity to protect entities and investors against dirty money risks while interacting with DeFi projects. We will enable institutional investors to participate in a growing DeFi sector through these needed sets of tools.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie PureFi (UFI)

Kiek PureFi(UFI) verta (-as) šiandien?
Dabartinė UFI kaina USD valiuta yra 0.00821155USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė UFI į USD kaina?
Dabartinė UFI kaina USD valiuta yra $ 0.00821155. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra PureFi rinkos kapitalizacija?
UFI rinkos kapitalizacija yra $ 767.51KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra UFI apyvartoje?
UFI apyvartoje yra 93.47MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) UFI kaina?
UFI pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.575568USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) UFI kaina?
UFI pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.00300272USD.
Kokia yra UFI prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis UFI yra --USD.
Ar UFI kaina šiais metais kils?
UFI šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite UFI kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.