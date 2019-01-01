PureFi (UFI) Tokenomika

PureFi (UFI) Tokenomika

Sužinokite pagrindines įžvalgas apiePureFi (UFI), įskaitant jos tokenų tiekimą, platinimo modelį ir realaus laiko rinkos duomenis.
PureFi (UFI) Informacija

PureFi Protocol - the one-stop compliance protocol for DeFi

PureFi (UFI) is on the mission to bridge a gap between TradFi (Traditional Finance) and DeFi (Decentralized Finance) to facilitate real mass adoption.Its a decentralized protocol that maintains users’ anonymity through Zero-Proof Knowledge architecture. PureFi provides compliance tools (AML, KYC) through Verifiable Credentials & Self Sovereign Identity to protect entities and investors against dirty money risks while interacting with DeFi projects. We will enable institutional investors to participate in a growing DeFi sector through these needed sets of tools.

https://purefi.io/

PureFi (UFI) Tokenomika ir kainų analizė

Ištirkite pagrindinius PureFi (UFI) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.

Rinkos kapitalizacija:
$ 691.39K
Bendra pasiūla:
$ 100.00M
Cirkuliacinis tiekimas:
$ 93.47M
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
$ 739.72K
Visų laikų rekordas:
$ 0.575568
Visų laikų minimumas:
$ 0.00300272
Dabartinė kaina:
$ 0.00739718
PureFi (UFI) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai

Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti PureFi (UFI) tokenomiką.

Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:

Bendras tiekimas:

Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų UFI tokenų skaičius.

Cirkuliacinis tiekimas:

Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.

Maksimalus tiekimas:

Griežtas apribojimas, kiek UFI tokenų gali egzistuoti iš viso.

FDV (visiškai atskiestas vertinimas):

Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.

Infliacijos lygis:

Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.

Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?

Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.

Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.

Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.

Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.

Dabar, kai suprantate UFI tokenomiką, galite peržiūrėti UFI tokeno kainą realiuoju laiku!

