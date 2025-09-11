Daugiau apie KOL

1 KOL į USD – tiesioginė kaina:

$0.132841
$0.132841$0.132841
-4.10%1D
mexc
USD
ProtoKOLs (KOL) kainos grafikas realiu laiku
ProtoKOLs (KOL) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.132269
$ 0.132269$ 0.132269
24 val. žemiausia
$ 0.139608
$ 0.139608$ 0.139608
24 val. aukščiausia

$ 0.132269
$ 0.132269$ 0.132269

$ 0.139608
$ 0.139608$ 0.139608

$ 2.74
$ 2.74$ 2.74

$ 0.03592898
$ 0.03592898$ 0.03592898

-0.28%

-4.14%

-13.64%

-13.64%

ProtoKOLs (KOL) realiojo laiko kaina yra $0.132802. Per pastarąsias 24 valandas KOL svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.132269 iki aukščiausios $ 0.139608 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia KOL kaina yra $ 2.74, o žemiausia – $ 0.03592898.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, KOL per pastarąją valandą pasikeitė -0.28%, per 24 valandas – -4.14%, o per pastarąsias 7 dienas – -13.64%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

ProtoKOLs (KOL) rinkos informacija

$ 1.33M
$ 1.33M$ 1.33M

--
----

$ 1.33M
$ 1.33M$ 1.33M

10.00M
10.00M 10.00M

10,000,000.0
10,000,000.0 10,000,000.0

Dabartinė ProtoKOLs rinkos kapitalizacija yra $ 1.33M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. KOL apyvartoje yra 10.00M vienetų, o bendras kiekis siekia 10000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 1.33M

ProtoKOLs (KOL) kainos istorija USD

Šiandienos ProtoKOLs kainos pokytis į USD: $ -0.0057383497767624.
ProtoKOLs 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0614489595.
ProtoKOLs 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0568590036.
ProtoKOLs 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.0057383497767624-4.14%
30 dienų$ -0.0614489595-46.27%
60 dienų$ -0.0568590036-42.81%
90 dienų$ 0--

Kas yra ProtoKOLs (KOL)

ProtoKOLs – Turning Data Into Decisions ProtoKOLs is an AI-powered platform that transforms complex data into clear, actionable insights. For businesses, AI analyzes KOL performance to optimize marketing strategies. It helps make data-driven decisions on influencer partnerships and campaigns. AI insights identify the best KOLs for target audiences. For individual users, AI tracks KOL activities and market influence. Real-time data supports smarter investment decisions. For traders, AI-powered sentiment analysis and KOL tracking help predict market trends. It enables AI-enhanced investment decisions based on KOL performance and market movements. ProtoKOLs is a fully AI-powered platform combining B2B and B2C functionalities. It delivers actionable insights, driving smarter decisions and promoting transparency in Web3

ProtoKOLs (KOL) išteklius

Oficiali svetainė

ProtoKOLs kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos ProtoKOLs (KOL) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų ProtoKOLs (KOL) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes ProtoKOLs prognozes.

Peržiūrėkite ProtoKOLs kainos prognozę dabar!

KOL į vietos valiutas

ProtoKOLs (KOL) Tokenomika

Supratimas apie ProtoKOLs (KOL) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie KOLišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie ProtoKOLs (KOL)

Kiek ProtoKOLs(KOL) verta (-as) šiandien?
Dabartinė KOL kaina USD valiuta yra 0.132802USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė KOL į USD kaina?
Dabartinė KOL kaina USD valiuta yra $ 0.132802. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra ProtoKOLs rinkos kapitalizacija?
KOL rinkos kapitalizacija yra $ 1.33MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra KOL apyvartoje?
KOL apyvartoje yra 10.00MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) KOL kaina?
KOL pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 2.74USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) KOL kaina?
KOL pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.03592898USD.
Kokia yra KOL prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis KOL yra --USD.
Ar KOL kaina šiais metais kils?
KOL šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite KOL kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
