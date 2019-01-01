ProtoKOLs (KOL) Tokenomika
ProtoKOLs – Turning Data Into Decisions ProtoKOLs is an AI-powered platform that transforms complex data into clear, actionable insights.
For businesses, AI analyzes KOL performance to optimize marketing strategies. It helps make data-driven decisions on influencer partnerships and campaigns. AI insights identify the best KOLs for target audiences.
For individual users, AI tracks KOL activities and market influence. Real-time data supports smarter investment decisions.
For traders, AI-powered sentiment analysis and KOL tracking help predict market trends. It enables AI-enhanced investment decisions based on KOL performance and market movements.
ProtoKOLs is a fully AI-powered platform combining B2B and B2C functionalities. It delivers actionable insights, driving smarter decisions and promoting transparency in Web3
ProtoKOLs (KOL) Tokenomika ir kainų analizė
Ištirkite pagrindinius ProtoKOLs (KOL) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.
ProtoKOLs (KOL) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai
Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti ProtoKOLs (KOL) tokenomiką.
Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:
Bendras tiekimas:
Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų KOL tokenų skaičius.
Cirkuliacinis tiekimas:
Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.
Maksimalus tiekimas:
Griežtas apribojimas, kiek KOL tokenų gali egzistuoti iš viso.
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.
Infliacijos lygis:
Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.
Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?
Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.
Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.
Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.
Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.
Dabar, kai suprantate KOL tokenomiką, galite peržiūrėti KOL tokeno kainą realiuoju laiku!
