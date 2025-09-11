Daugiau apie SN8

Proprietary Trading Network kaina (SN8)

1 SN8 į USD – tiesioginė kaina:

USD
Proprietary Trading Network (SN8) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 22:27:15(UTC+8)

Proprietary Trading Network (SN8) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
Proprietary Trading Network (SN8) realiojo laiko kaina yra $12.68. Per pastarąsias 24 valandas SN8 svyravo nuo žemiausios kainos $ 11.97 iki aukščiausios $ 12.9 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia SN8 kaina yra $ 25.24, o žemiausia – $ 10.82.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, SN8 per pastarąją valandą pasikeitė -0.38%, per 24 valandas – +3.82%, o per pastarąsias 7 dienas – +9.09%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Proprietary Trading Network (SN8) rinkos informacija

Dabartinė Proprietary Trading Network rinkos kapitalizacija yra $ 32.50M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. SN8 apyvartoje yra 2.56M vienetų, o bendras kiekis siekia 2563086.567049547. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 32.50M

Proprietary Trading Network (SN8) kainos istorija USD

Šiandienos Proprietary Trading Network kainos pokytis į USD: $ +0.466948.
Proprietary Trading Network 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -2.9255866600.
Proprietary Trading Network 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -3.8986206960.
Proprietary Trading Network 90 dienų kainos pokytis į USD: $ -7.269522392059013.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.466948+3.82%
30 dienų$ -2.9255866600-23.07%
60 dienų$ -3.8986206960-30.74%
90 dienų$ -7.269522392059013-36.43%

Kas yra Proprietary Trading Network (SN8)

Proprietary Trading Network (SN8) išteklius

Oficiali svetainė

Proprietary Trading Network kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Proprietary Trading Network (SN8) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Proprietary Trading Network (SN8) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Proprietary Trading Network prognozes.

Peržiūrėkite Proprietary Trading Network kainos prognozę dabar!

SN8 į vietos valiutas

Proprietary Trading Network (SN8) Tokenomika

Supratimas apie Proprietary Trading Network (SN8) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie SN8išsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Proprietary Trading Network (SN8)

Kiek Proprietary Trading Network(SN8) verta (-as) šiandien?
Dabartinė SN8 kaina USD valiuta yra 12.68USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė SN8 į USD kaina?
Dabartinė SN8 kaina USD valiuta yra $ 12.68. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Proprietary Trading Network rinkos kapitalizacija?
SN8 rinkos kapitalizacija yra $ 32.50MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra SN8 apyvartoje?
SN8 apyvartoje yra 2.56MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) SN8 kaina?
SN8 pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 25.24USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) SN8 kaina?
SN8 pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 10.82USD.
Kokia yra SN8 prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis SN8 yra --USD.
Ar SN8 kaina šiais metais kils?
SN8 šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite SN8 kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.