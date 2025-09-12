Project Plutus kaina (PPCOIN)
+0.51%
+0.94%
-4.10%
-4.10%
Project Plutus (PPCOIN) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas PPCOIN svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia PPCOIN kaina yra $ 0.02505722, o žemiausia – $ 0.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, PPCOIN per pastarąją valandą pasikeitė +0.51%, per 24 valandas – +0.94%, o per pastarąsias 7 dienas – -4.10%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė Project Plutus rinkos kapitalizacija yra $ 27.53K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. PPCOIN apyvartoje yra 1.00B vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 27.53K
Šiandienos Project Plutus kainos pokytis į USD: $ 0.
Project Plutus 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Project Plutus 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Project Plutus 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ 0
|+0.94%
|30 dienų
|$ 0
|+11.37%
|60 dienų
|$ 0
|-94.04%
|90 dienų
|$ 0
|--
Project Plutus aims to revolutionize decentralized finance by leveraging artificial intelligence to simplify trading and portfolio management. It seeks to democratize wealth creation, removing the complexity of manual trading through personalized, autonomous AI agents. These agents execute advanced strategies like portfolio rebalancing and profit-taking, enabling users to achieve financial freedom effortlessly. Key components of the project include: AI-Powered Trading Agents: Customized to user preferences, these agents autonomously execute trades, adapt to market trends, and optimize wealth creation. On-Chain Portfolio Management: Offering a seamless dashboard for tracking and managing tokens, NFTs, and Solana holdings. $PPCOIN Token Utility: A utility token for accessing exclusive features, with mechanisms like buy-and-burn to enhance value over time. NFT Integration: Future access to AI agents will be tied to tiered NFTs, providing various benefits within the ecosystem. Participation in Solana AI Hackathon: The project is positioned as a pioneering AI trading solution on Solana, targeting significant visibility and validation. The vision is to make trading accessible and efficient for all types of traders, from beginners to professionals, through cutting-edge AI solutions and intuitive design.
