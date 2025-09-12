Daugiau apie PNET

Principals Network kaina (PNET)

1 PNET į USD – tiesioginė kaina:

+2.10%1D
USD
Principals Network (PNET) kainos grafikas realiu laiku
Principals Network (PNET) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
$ 0$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
$ 0$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.03156964
$ 0.03156964$ 0.03156964

$ 0
$ 0$ 0

+0.73%

+2.15%

+12.54%

+12.54%

Principals Network (PNET) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas PNET svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia PNET kaina yra $ 0.03156964, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, PNET per pastarąją valandą pasikeitė +0.73%, per 24 valandas – +2.15%, o per pastarąsias 7 dienas – +12.54%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Principals Network (PNET) rinkos informacija

$ 31.04K
$ 31.04K$ 31.04K

--
----

$ 31.04K
$ 31.04K$ 31.04K

981.54M
981.54M 981.54M

981,535,088.99926
981,535,088.99926 981,535,088.99926

Dabartinė Principals Network rinkos kapitalizacija yra $ 31.04K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. PNET apyvartoje yra 981.54M vienetų, o bendras kiekis siekia 981535088.99926. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 31.04K

Principals Network (PNET) kainos istorija USD

Šiandienos Principals Network kainos pokytis į USD: $ 0.
Principals Network 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Principals Network 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Principals Network 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0+2.15%
30 dienų$ 0+16.24%
60 dienų$ 0+15.31%
90 dienų$ 0--

Kas yra Principals Network (PNET)

Principals Network is building autonomous AI academies operated by specialized AI agents called Principals. Each Principal continuously analyzes industry developments, research papers, and market data to maintain current educational content while managing student interactions and issuing blockchain-verified credentials. Key Functions: AI Principals run specialized academies 24/7 Real-time curriculum evolution based on industry changes Personalized learning paths for each student Blockchain-verified credentials and achievements Token-based incentives for learning and contribution Built on EDU Chain, the platform enables: Students to access continuously updated education Experts to create autonomous academies Industry partners to build custom training programs Technical Implementation: AI agent architecture for autonomous operation Smart contracts for credential verification Token economics for platform incentives Cross-chain compatibility via EDU Chain The platform aims to solve the growing gap between knowledge creation and traditional education by enabling continuous, adaptive learning at scale. Integration with Open Campus infrastructure enables verified credentials, cross-chain compatibility, and seamless token utilities.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

Principals Network (PNET) išteklius

Baltoji knyga
Oficiali svetainė

Principals Network kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Principals Network (PNET) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Principals Network (PNET) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Principals Network prognozes.

Peržiūrėkite Principals Network kainos prognozę dabar!

PNET į vietos valiutas

Principals Network (PNET) Tokenomika

Supratimas apie Principals Network (PNET) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie PNETišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Principals Network (PNET)

Kiek Principals Network(PNET) verta (-as) šiandien?
Dabartinė PNET kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė PNET į USD kaina?
Dabartinė PNET kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Principals Network rinkos kapitalizacija?
PNET rinkos kapitalizacija yra $ 31.04KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra PNET apyvartoje?
PNET apyvartoje yra 981.54MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) PNET kaina?
PNET pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.03156964USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) PNET kaina?
PNET pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra PNET prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis PNET yra --USD.
Ar PNET kaina šiais metais kils?
PNET šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite PNET kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 08:10:05(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.