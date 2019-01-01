Principals Network (PNET) Tokenomika

Principals Network (PNET) Tokenomika

Sužinokite pagrindines įžvalgas apiePrincipals Network (PNET), įskaitant jos tokenų tiekimą, platinimo modelį ir realaus laiko rinkos duomenis.
Principals Network (PNET) Informacija

Principals Network is building autonomous AI academies operated by specialized AI agents called Principals. Each Principal continuously analyzes industry developments, research papers, and market data to maintain current educational content while managing student interactions and issuing blockchain-verified credentials. Key Functions:

AI Principals run specialized academies 24/7 Real-time curriculum evolution based on industry changes Personalized learning paths for each student Blockchain-verified credentials and achievements Token-based incentives for learning and contribution

Built on EDU Chain, the platform enables:

Students to access continuously updated education Experts to create autonomous academies Industry partners to build custom training programs

Technical Implementation:

AI agent architecture for autonomous operation Smart contracts for credential verification Token economics for platform incentives Cross-chain compatibility via EDU Chain

The platform aims to solve the growing gap between knowledge creation and traditional education by enabling continuous, adaptive learning at scale. Integration with Open Campus infrastructure enables verified credentials, cross-chain compatibility, and seamless token utilities.

Oficiali svetainė:
https://principals.network/
Baltoji knyga:
https://principals-network.gitbook.io/principals-network

Principals Network (PNET) Tokenomika ir kainų analizė

Ištirkite pagrindinius Principals Network (PNET) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.

Rinkos kapitalizacija: $ 33.23K
$ 33.23K
$ 33.23K$ 33.23K
Bendra pasiūla:
$ 981.52M
$ 981.52M$ 981.52M
Cirkuliacinis tiekimas: $ 981.52M
$ 981.52M
$ 981.52M$ 981.52M
FDV (visiškai atskiestas vertinimas): $ 33.23K
$ 33.23K
$ 33.23K$ 33.23K
Visų laikų rekordas:
$ 0.03156964
$ 0.03156964$ 0.03156964
Visų laikų minimumas: $ 0
$ 0
$ 0$ 0
Dabartinė kaina: $ 0
$ 0
$ 0$ 0

Principals Network (PNET) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai

Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti Principals Network (PNET) tokenomiką.

Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:

Bendras tiekimas:

Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų PNET tokenų skaičius.

Cirkuliacinis tiekimas:

Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.

Maksimalus tiekimas:

Griežtas apribojimas, kiek PNET tokenų gali egzistuoti iš viso.

FDV (visiškai atskiestas vertinimas):

Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.

Infliacijos lygis:

Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.

Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?

Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.

Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.

Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.

Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.

Dabar, kai suprantate PNET tokenomiką, galite peržiūrėti PNET tokeno kainą realiuoju laiku!

