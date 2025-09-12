PRIMAL kaina (PRIMAL)
-0.05%
-1.43%
-2.81%
-2.81%
PRIMAL (PRIMAL) realiojo laiko kaina yra $0.00002155. Per pastarąsias 24 valandas PRIMAL svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00002154 iki aukščiausios $ 0.0000219 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia PRIMAL kaina yra $ 0.01643575, o žemiausia – $ 0.00001575.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, PRIMAL per pastarąją valandą pasikeitė -0.05%, per 24 valandas – -1.43%, o per pastarąsias 7 dienas – -2.81%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė PRIMAL rinkos kapitalizacija yra $ 62.15K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. PRIMAL apyvartoje yra 2.88B vienetų, o bendras kiekis siekia 5000000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 107.77K
Šiandienos PRIMAL kainos pokytis į USD: $ 0.
PRIMAL 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0000025796.
PRIMAL 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0000018787.
PRIMAL 90 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.000003822756643089292.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ 0
|-1.43%
|30 dienų
|$ -0.0000025796
|-11.97%
|60 dienų
|$ +0.0000018787
|+8.72%
|90 dienų
|$ -0.000003822756643089292
|-15.06%
PRIMAL combines 2 massively successful concepts: STEPN-style sports + Chiliz-style fan tokens. Designed for Mass Adoption: Connecting fans with celebrity athletes Train & earn all types of fitness activities Trade your favorite athletes fan tokens. Inner Circle PRIMAL’s Inner Circle connects fans & athletes like never before through it’s industry defining app. Think Patreon meets masterclass fuelled by the blockchain. The Inner Circle allows athletes from any discipline to create their own ecosystem supporting athletes throughout their careers offering revenue streams and media support. Users pay $PRIMAL to access the Inner Circles Fan Token Current projects connects fans to institutions. PRIMAL seeks to decentralise away from large companies and connect fans directly to their favourite athletes. Athlete Fan Tokens (ATLs) are issued by athletes so fans get real, influential interactions. Fans buy $PRIMAL to access Fan Tokens. Move2Earn Workout the way you want, when you want. Unlike other M2E projects that only focus on running and penalise you, PRIMAL is rolling out an app that rewards all types of fitness activities. Take what you have learned from athletes through the Inner Circle and start earning through the PRIMAL app immediately.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.