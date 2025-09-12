Daugiau apie PREAI

Predict Crypto logotipas

Predict Crypto kaina (PREAI)

Neįtraukta į sąrašą

1 PREAI į USD – tiesioginė kaina:

--
----
+2.50%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
USD
Predict Crypto (PREAI) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 08:09:55(UTC+8)

Predict Crypto (PREAI) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
$ 0$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
$ 0$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00212446
$ 0.00212446$ 0.00212446

$ 0
$ 0$ 0

+0.05%

+2.46%

-0.47%

-0.47%

Predict Crypto (PREAI) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas PREAI svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia PREAI kaina yra $ 0.00212446, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, PREAI per pastarąją valandą pasikeitė +0.05%, per 24 valandas – +2.46%, o per pastarąsias 7 dienas – -0.47%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Predict Crypto (PREAI) rinkos informacija

$ 40.71K
$ 40.71K$ 40.71K

--
----

$ 40.71K
$ 40.71K$ 40.71K

8.50B
8.50B 8.50B

8,499,999,999.0
8,499,999,999.0 8,499,999,999.0

Dabartinė Predict Crypto rinkos kapitalizacija yra $ 40.71K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. PREAI apyvartoje yra 8.50B vienetų, o bendras kiekis siekia 8499999999.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 40.71K

Predict Crypto (PREAI) kainos istorija USD

Šiandienos Predict Crypto kainos pokytis į USD: $ 0.
Predict Crypto 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Predict Crypto 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Predict Crypto 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0+2.46%
30 dienų$ 0+5.49%
60 dienų$ 0+61.33%
90 dienų$ 0--

Kas yra Predict Crypto (PREAI)

Removing all of the OLD insights and traditions from the NEW market. Did you know the #1 most used tool in crypto is the Fear & Greed Index? Did you know it was made by CNN in 2012... We're going to be laying the foundation for new market insights and market making. Leading the way ourselves and giving all of our profits back to our holders whilst we develop our technology

Predict Crypto (PREAI) išteklius

Baltoji knyga
Oficiali svetainė

Predict Crypto kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Predict Crypto (PREAI) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Predict Crypto (PREAI) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Predict Crypto prognozes.

Peržiūrėkite Predict Crypto kainos prognozę dabar!

PREAI į vietos valiutas

Predict Crypto (PREAI) Tokenomika

Supratimas apie Predict Crypto (PREAI) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie PREAIišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Predict Crypto (PREAI)

Kiek Predict Crypto(PREAI) verta (-as) šiandien?
Dabartinė PREAI kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė PREAI į USD kaina?
Dabartinė PREAI kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Predict Crypto rinkos kapitalizacija?
PREAI rinkos kapitalizacija yra $ 40.71KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra PREAI apyvartoje?
PREAI apyvartoje yra 8.50BUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) PREAI kaina?
PREAI pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.00212446USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) PREAI kaina?
PREAI pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra PREAI prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis PREAI yra --USD.
Ar PREAI kaina šiais metais kils?
PREAI šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite PREAI kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.