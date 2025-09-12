Pog kaina (POG)
Pog (POG) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas POG svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia POG kaina yra $ 0.00286712, o žemiausia – $ 0.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, POG per pastarąją valandą pasikeitė +0.17%, per 24 valandas – +0.91%, o per pastarąsias 7 dienas – +0.04%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė Pog rinkos kapitalizacija yra $ 49.70K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. POG apyvartoje yra 999.74M vienetų, o bendras kiekis siekia 999737113.402249. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 49.70K
Šiandienos Pog kainos pokytis į USD: $ 0.
Pog 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Pog 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Pog 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ 0
|+0.91%
|30 dienų
|$ 0
|+7.28%
|60 dienų
|$ 0
|+5.18%
|90 dienų
|$ 0
|--
From gaming roots to memecoin. The image that started it all featured streamer Ryan "Gootecks" Gutierrez with a shocked or surprised expression during a viral moment, eventually becoming one of the most iconic Twitch emotes. Pog is all about that raw emotion and capturing a moment in time. Scored a Victory Royale live on stream? POG. Born from gaming culture, our project now brings the pog spirit to life through a penguin inspired by the classic Pingu animations—arguably one of the first true poggers. The heart of our project is simple: anyone can pog, and a pog moment can happen anytime, anywhere. In the world of crypto, there are endless pog moments, from life-changing events to unforgettable experiences.
