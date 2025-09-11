PLAYFUN kaina (PLAYFUN)
-14.24%
-18.50%
-37.63%
-37.63%
PLAYFUN (PLAYFUN) realiojo laiko kaina yra $0.00000137. Per pastarąsias 24 valandas PLAYFUN svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00000137 iki aukščiausios $ 0.00000169 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia PLAYFUN kaina yra $ 0.00004498, o žemiausia – $ 0.0000014.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, PLAYFUN per pastarąją valandą pasikeitė -14.24%, per 24 valandas – -18.50%, o per pastarąsias 7 dienas – -37.63%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė PLAYFUN rinkos kapitalizacija yra $ 274.47K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. PLAYFUN apyvartoje yra 199.60B vienetų, o bendras kiekis siekia 199595063381.88086. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 274.47K
Šiandienos PLAYFUN kainos pokytis į USD: $ 0.
PLAYFUN 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0000009358.
PLAYFUN 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0000012291.
PLAYFUN 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ 0
|-18.50%
|30 dienų
|$ -0.0000009358
|-68.30%
|60 dienų
|$ -0.0000012291
|-89.72%
|90 dienų
|$ 0
|--
🎮 PLAYFUN: A "FunFi" Evolution for Web3 Gamers and Communities PLAYFUN is a native token that fuses the spirit of MEME culture with a playable, immersive ecosystem. Built on BSC, it aims to break the boundaries between traditional GameFi and MEME tokens — creating a true on-chain entertainment hub for players and communities alike. In a market saturated with repetitive GameFi models and overhyped MEME coins, PLAYFUN brings a refreshing answer — not another "narrative," but a return to pure fun. The next breakout MEME won’t come from hype, but from gameplay. Headquartered in Singapore, our core team hails from Poland, the United States, and Singapore — combining global vision with deep experience in blockchain gaming and community building. This diversity empowers us to deliver a sustainable, engaging, and forward-thinking project. PLAYFUN isn’t just a game — it’s the beginning
