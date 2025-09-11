Daugiau apie PLAYFUN

--
----
-18.40%1D
PLAYFUN (PLAYFUN) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.00000137
$ 0.00000137$ 0.00000137
24 val. žemiausia
$ 0.00000169
$ 0.00000169$ 0.00000169
24 val. aukščiausia

$ 0.00000137
$ 0.00000137$ 0.00000137

$ 0.00000169
$ 0.00000169$ 0.00000169

$ 0.00004498
$ 0.00004498$ 0.00004498

$ 0.0000014
$ 0.0000014$ 0.0000014

-14.24%

-18.50%

-37.63%

-37.63%

PLAYFUN (PLAYFUN) realiojo laiko kaina yra $0.00000137. Per pastarąsias 24 valandas PLAYFUN svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00000137 iki aukščiausios $ 0.00000169 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia PLAYFUN kaina yra $ 0.00004498, o žemiausia – $ 0.0000014.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, PLAYFUN per pastarąją valandą pasikeitė -14.24%, per 24 valandas – -18.50%, o per pastarąsias 7 dienas – -37.63%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

PLAYFUN (PLAYFUN) rinkos informacija

$ 274.47K
$ 274.47K$ 274.47K

--
----

$ 274.47K
$ 274.47K$ 274.47K

199.60B
199.60B 199.60B

199,595,063,381.88086
199,595,063,381.88086 199,595,063,381.88086

Dabartinė PLAYFUN rinkos kapitalizacija yra $ 274.47K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. PLAYFUN apyvartoje yra 199.60B vienetų, o bendras kiekis siekia 199595063381.88086. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 274.47K

PLAYFUN (PLAYFUN) kainos istorija USD

Šiandienos PLAYFUN kainos pokytis į USD: $ 0.
PLAYFUN 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0000009358.
PLAYFUN 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0000012291.
PLAYFUN 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

Laikotarpis Keisti (USD) Keisti (%)
Šiandien$ 0-18.50%
30 dienų$ -0.0000009358-68.30%
60 dienų$ -0.0000012291-89.72%
90 dienų$ 0--

Kas yra PLAYFUN (PLAYFUN)

🎮 PLAYFUN: A "FunFi" Evolution for Web3 Gamers and Communities PLAYFUN is a native token that fuses the spirit of MEME culture with a playable, immersive ecosystem. Built on BSC, it aims to break the boundaries between traditional GameFi and MEME tokens — creating a true on-chain entertainment hub for players and communities alike. In a market saturated with repetitive GameFi models and overhyped MEME coins, PLAYFUN brings a refreshing answer — not another "narrative," but a return to pure fun. The next breakout MEME won’t come from hype, but from gameplay. Headquartered in Singapore, our core team hails from Poland, the United States, and Singapore — combining global vision with deep experience in blockchain gaming and community building. This diversity empowers us to deliver a sustainable, engaging, and forward-thinking project. PLAYFUN isn’t just a game — it’s the beginning

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

PLAYFUN (PLAYFUN) išteklius

Oficiali svetainė

PLAYFUN kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos PLAYFUN (PLAYFUN) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų PLAYFUN (PLAYFUN) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes PLAYFUN prognozes.

Peržiūrėkite PLAYFUN kainos prognozę dabar!

PLAYFUN į vietos valiutas

PLAYFUN (PLAYFUN) Tokenomika

Supratimas apie PLAYFUN (PLAYFUN) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie PLAYFUNišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie PLAYFUN (PLAYFUN)

Kiek PLAYFUN(PLAYFUN) verta (-as) šiandien?
Dabartinė PLAYFUN kaina USD valiuta yra 0.00000137USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė PLAYFUN į USD kaina?
Dabartinė PLAYFUN kaina USD valiuta yra $ 0.00000137. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra PLAYFUN rinkos kapitalizacija?
PLAYFUN rinkos kapitalizacija yra $ 274.47KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra PLAYFUN apyvartoje?
PLAYFUN apyvartoje yra 199.60BUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) PLAYFUN kaina?
PLAYFUN pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.00004498USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) PLAYFUN kaina?
PLAYFUN pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.0000014USD.
Kokia yra PLAYFUN prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis PLAYFUN yra --USD.
Ar PLAYFUN kaina šiais metais kils?
PLAYFUN šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite PLAYFUN kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 23:39:26(UTC+8)

Laikas (UTC+8) Tipas Informacija
