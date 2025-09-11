Daugiau apie PINGO

PinGo logotipas

PinGo kaina (PINGO)

Neįtraukta į sąrašą

1 PINGO į USD – tiesioginė kaina:

$0.0305998
-20.00%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
USD
PinGo (PINGO) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 23:38:52(UTC+8)

PinGo (PINGO) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.03003935
24 val. žemiausia
$ 0.03827924
24 val. aukščiausia

$ 0.03003935
$ 0.03827924
$ 0.402481
$ 0.03003935
+0.33%

-19.93%

-26.00%

-26.00%

PinGo (PINGO) realiojo laiko kaina yra $0.03064819. Per pastarąsias 24 valandas PINGO svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.03003935 iki aukščiausios $ 0.03827924 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia PINGO kaina yra $ 0.402481, o žemiausia – $ 0.03003935.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, PINGO per pastarąją valandą pasikeitė +0.33%, per 24 valandas – -19.93%, o per pastarąsias 7 dienas – -26.00%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

PinGo (PINGO) rinkos informacija

$ 3.86M
--
$ 30.60M
126.21M
1,000,000,000.0
Dabartinė PinGo rinkos kapitalizacija yra $ 3.86M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. PINGO apyvartoje yra 126.21M vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 30.60M

PinGo (PINGO) kainos istorija USD

Šiandienos PinGo kainos pokytis į USD: $ -0.00763104717960731.
PinGo 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0152053761.
PinGo 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0124939737.
PinGo 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.00763104717960731-19.93%
30 dienų$ -0.0152053761-49.61%
60 dienų$ -0.0124939737-40.76%
90 dienų$ 0--

Kas yra PinGo (PINGO)

PinGo - the first AI+DePIN project on the TON network, redefining the way we access computational resources, datasets, and artificial intelligence. PinGo serves as a medium that bridges idle computing power, effectively addressing the problem of fragmented and idle resources. By leveraging AI, DePIN (Decentralized Physical Infrastructure), and Decloud solutions, PinGo provides a robust computing power foundation for building AI models. Our platform integrates these technologies to optimize and democratize access to essential computational resources, driving innovation and efficiency in machine learning applications.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

PinGo (PINGO) išteklius

Oficiali svetainė

PinGo kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos PinGo (PINGO) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų PinGo (PINGO) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes PinGo prognozes.

Peržiūrėkite PinGo kainos prognozę dabar!

PINGO į vietos valiutas

PinGo (PINGO) Tokenomika

Supratimas apie PinGo (PINGO) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie PINGOišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie PinGo (PINGO)

Kiek PinGo(PINGO) verta (-as) šiandien?
Dabartinė PINGO kaina USD valiuta yra 0.03064819USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė PINGO į USD kaina?
Dabartinė PINGO kaina USD valiuta yra $ 0.03064819. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra PinGo rinkos kapitalizacija?
PINGO rinkos kapitalizacija yra $ 3.86MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra PINGO apyvartoje?
PINGO apyvartoje yra 126.21MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) PINGO kaina?
PINGO pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.402481USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) PINGO kaina?
PINGO pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.03003935USD.
Kokia yra PINGO prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis PINGO yra --USD.
Ar PINGO kaina šiais metais kils?
PINGO šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite PINGO kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 23:38:52(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.