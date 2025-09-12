Daugiau apie PINEYE

PinEye logotipas

PinEye kaina (PINEYE)

Neįtraukta į sąrašą

1 PINEYE į USD – tiesioginė kaina:

$0.00030099
-2.90%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
USD
PinEye (PINEYE) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 08:06:26(UTC+8)

PinEye (PINEYE) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.00027544
24 val. žemiausia
$ 0.0003128
24 val. aukščiausia

+1.02%

-1.81%

-4.75%

-4.75%

PinEye (PINEYE) realiojo laiko kaina yra $0.00030229. Per pastarąsias 24 valandas PINEYE svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00027544 iki aukščiausios $ 0.0003128 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia PINEYE kaina yra $ 0.0231311, o žemiausia – $ 0.00006868.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, PINEYE per pastarąją valandą pasikeitė +1.02%, per 24 valandas – -1.81%, o per pastarąsias 7 dienas – -4.75%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

PinEye (PINEYE) rinkos informacija

--
----

Dabartinė PinEye rinkos kapitalizacija yra $ 90.84K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. PINEYE apyvartoje yra 300.51M vienetų, o bendras kiekis siekia 925000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 279.61K

PinEye (PINEYE) kainos istorija USD

Šiandienos PinEye kainos pokytis į USD: $ 0.
PinEye 30 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0006746781.
PinEye 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0007613091.
PinEye 90 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.00020299552331402813.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0-1.81%
30 dienų$ +0.0006746781+223.19%
60 dienų$ +0.0007613091+251.85%
90 dienų$ +0.00020299552331402813+204.44%

Kas yra PinEye (PINEYE)

PinEye is a platform with an Ecosystem to empower individuals by helping them discover and unlock their full potential. PinEye word got derived from Pineal Gland known as third-eye. One of the major Chakra in human bodies. Concept of that, comes from being enrich in both aspects of humans life, Financial & Mindset. Therefore PinEye aims to create an All-in-One ecosystem combination of Gaming, Social Trading, Academy (Learn To Earn) , Staking, NFT, Web.3 and Charity. To achieve the biggest interactive community in the PinEye School of Life.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

PinEye (PINEYE) išteklius

Baltoji knyga
Oficiali svetainė

PinEye kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos PinEye (PINEYE) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų PinEye (PINEYE) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes PinEye prognozes.

Peržiūrėkite PinEye kainos prognozę dabar!

PINEYE į vietos valiutas

PinEye (PINEYE) Tokenomika

Supratimas apie PinEye (PINEYE) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie PINEYEišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie PinEye (PINEYE)

Kiek PinEye(PINEYE) verta (-as) šiandien?
Dabartinė PINEYE kaina USD valiuta yra 0.00030229USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė PINEYE į USD kaina?
Dabartinė PINEYE kaina USD valiuta yra $ 0.00030229. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra PinEye rinkos kapitalizacija?
PINEYE rinkos kapitalizacija yra $ 90.84KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra PINEYE apyvartoje?
PINEYE apyvartoje yra 300.51MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) PINEYE kaina?
PINEYE pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.0231311USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) PINEYE kaina?
PINEYE pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.00006868USD.
Kokia yra PINEYE prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis PINEYE yra --USD.
Ar PINEYE kaina šiais metais kils?
PINEYE šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite PINEYE kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 08:06:26(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.