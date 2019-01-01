PinEye (PINEYE) Tokenomika

Sužinokite pagrindines įžvalgas apiePinEye (PINEYE), įskaitant jos tokenų tiekimą, platinimo modelį ir realaus laiko rinkos duomenis.
PinEye (PINEYE) Informacija

PinEye is a platform with an Ecosystem to empower individuals by helping them discover and unlock their full potential.

PinEye word got derived from Pineal Gland known as third-eye. One of the major Chakra in human bodies. Concept of that, comes from being enrich in both aspects of humans life, Financial & Mindset.

Therefore PinEye aims to create an All-in-One ecosystem combination of Gaming, Social Trading, Academy (Learn To Earn) , Staking, NFT, Web.3 and Charity. To achieve the biggest interactive community in the PinEye School of Life.

Oficiali svetainė:
https://pineye.io
Baltoji knyga:
https://whitepaper.pineye.io/whitepaper

PinEye (PINEYE) Tokenomika ir kainų analizė

Ištirkite pagrindinius PinEye (PINEYE) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.

Rinkos kapitalizacija:
$ 95.12K
$ 95.12K
Bendra pasiūla:
$ 925.00M
$ 925.00M
Cirkuliacinis tiekimas:
$ 300.51M
$ 300.51M
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
$ 292.79K
$ 292.79K
Visų laikų rekordas:
$ 0.0231311
$ 0.0231311
Visų laikų minimumas:
$ 0
$ 0
Dabartinė kaina:
$ 0.00031725
$ 0.00031725

PinEye (PINEYE) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai

Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti PinEye (PINEYE) tokenomiką.

Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:

Bendras tiekimas:

Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų PINEYE tokenų skaičius.

Cirkuliacinis tiekimas:

Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.

Maksimalus tiekimas:

Griežtas apribojimas, kiek PINEYE tokenų gali egzistuoti iš viso.

FDV (visiškai atskiestas vertinimas):

Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.

Infliacijos lygis:

Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.

Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?

Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.

Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.

Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.

Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.

Dabar, kai suprantate PINEYE tokenomiką, galite peržiūrėti PINEYE tokeno kainą realiuoju laiku!

Atsakomybės apribojimas

Šiame puslapyje pateikti tokenomikos duomenys yra iš trečiųjų šalių šaltinių. MEXC negarantuoja tikslumo. Prieš investuodami, atlikite išsamų tyrimą.