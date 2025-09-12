Daugiau apie PICA

Pineapple Cat logotipas

Pineapple Cat kaina (PICA)

Neįtraukta į sąrašą

1 PICA į USD – tiesioginė kaina:

--
----
+2.20%1D
USD
Pineapple Cat (PICA) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 03:26:11(UTC+8)

Pineapple Cat (PICA) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
$ 0$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
$ 0$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.40%

+2.29%

-15.25%

-15.25%

Pineapple Cat (PICA) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas PICA svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia PICA kaina yra $ 0, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, PICA per pastarąją valandą pasikeitė +0.40%, per 24 valandas – +2.29%, o per pastarąsias 7 dienas – -15.25%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Pineapple Cat (PICA) rinkos informacija

$ 121.34K
$ 121.34K$ 121.34K

--
----

$ 127.47K
$ 127.47K$ 127.47K

9.52B
9.52B 9.52B

10,000,000,000.0
10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Dabartinė Pineapple Cat rinkos kapitalizacija yra $ 121.34K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. PICA apyvartoje yra 9.52B vienetų, o bendras kiekis siekia 10000000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 127.47K

Pineapple Cat (PICA) kainos istorija USD

Šiandienos Pineapple Cat kainos pokytis į USD: $ 0.
Pineapple Cat 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Pineapple Cat 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Pineapple Cat 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0+2.29%
30 dienų$ 0-51.17%
60 dienų$ 0-47.08%
90 dienų$ 0--

Kas yra Pineapple Cat (PICA)

Pineapple Cat (PICA) is a community-driven memecoin inspired by the viral social media trend of cats wearing pineapple hats. The project’s purpose is to encourage people to create and share more Pineapple Cat content, spreading the trend globally, while also onboarding new users into the world of blockchain and cryptocurrency in a fun and approachable way. Pineapple Cat leverages its ecosystem to blend internet culture with crypto adoption. The project features a dedicated app that allows users to create and share Pineapple Cat memes, fostering creativity and participation. Beyond its memetic appeal, $PICA actively contributes to cat shelters, making a tangible real-world impact by supporting animal welfare. Pineapple Cat is more than just a token; it’s a movement aimed at combining humor, community, and crypto to engage a global audience while making a difference.

Pineapple Cat (PICA) išteklius

Oficiali svetainė

Pineapple Cat kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Pineapple Cat (PICA) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Pineapple Cat (PICA) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Pineapple Cat prognozes.

Peržiūrėkite Pineapple Cat kainos prognozę dabar!

PICA į vietos valiutas

Pineapple Cat (PICA) Tokenomika

Supratimas apie Pineapple Cat (PICA) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie PICAišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Pineapple Cat (PICA)

Kiek Pineapple Cat(PICA) verta (-as) šiandien?
Dabartinė PICA kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė PICA į USD kaina?
Dabartinė PICA kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Pineapple Cat rinkos kapitalizacija?
PICA rinkos kapitalizacija yra $ 121.34KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra PICA apyvartoje?
PICA apyvartoje yra 9.52BUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) PICA kaina?
PICA pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) PICA kaina?
PICA pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra PICA prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis PICA yra --USD.
Ar PICA kaina šiais metais kils?
PICA šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite PICA kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 03:26:11(UTC+8)

