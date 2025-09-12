Pineapple Cat kaina (PICA)
+0.40%
+2.29%
-15.25%
-15.25%
Pineapple Cat (PICA) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas PICA svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia PICA kaina yra $ 0, o žemiausia – $ 0.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, PICA per pastarąją valandą pasikeitė +0.40%, per 24 valandas – +2.29%, o per pastarąsias 7 dienas – -15.25%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė Pineapple Cat rinkos kapitalizacija yra $ 121.34K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. PICA apyvartoje yra 9.52B vienetų, o bendras kiekis siekia 10000000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 127.47K
Šiandienos Pineapple Cat kainos pokytis į USD: $ 0.
Pineapple Cat 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Pineapple Cat 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Pineapple Cat 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ 0
|+2.29%
|30 dienų
|$ 0
|-51.17%
|60 dienų
|$ 0
|-47.08%
|90 dienų
|$ 0
|--
Pineapple Cat (PICA) is a community-driven memecoin inspired by the viral social media trend of cats wearing pineapple hats. The project’s purpose is to encourage people to create and share more Pineapple Cat content, spreading the trend globally, while also onboarding new users into the world of blockchain and cryptocurrency in a fun and approachable way. Pineapple Cat leverages its ecosystem to blend internet culture with crypto adoption. The project features a dedicated app that allows users to create and share Pineapple Cat memes, fostering creativity and participation. Beyond its memetic appeal, $PICA actively contributes to cat shelters, making a tangible real-world impact by supporting animal welfare. Pineapple Cat is more than just a token; it’s a movement aimed at combining humor, community, and crypto to engage a global audience while making a difference.
Supratimas apie Pineapple Cat (PICA) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie PICAišsamią tokeno tokenomiką dabar!
