Daugiau apie PAPPLE

PAPPLE Kainos informacija

PAPPLE Baltoji knyga

PAPPLE Oficiali svetainė

PAPPLE Tokenomika

PAPPLE Kainų prognozė

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

Pineapple logotipas

Pineapple kaina (PAPPLE)

Neįtraukta į sąrašą

1 PAPPLE į USD – tiesioginė kaina:

$0.01210194
$0.01210194$0.01210194
+32.20%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
USD
Pineapple (PAPPLE) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 23:38:43(UTC+8)

Pineapple (PAPPLE) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.0091364
$ 0.0091364$ 0.0091364
24 val. žemiausia
$ 0.01257759
$ 0.01257759$ 0.01257759
24 val. aukščiausia

$ 0.0091364
$ 0.0091364$ 0.0091364

$ 0.01257759
$ 0.01257759$ 0.01257759

$ 0.02351456
$ 0.02351456$ 0.02351456

$ 0.00208425
$ 0.00208425$ 0.00208425

-0.61%

+32.07%

+36.59%

+36.59%

Pineapple (PAPPLE) realiojo laiko kaina yra $0.01208905. Per pastarąsias 24 valandas PAPPLE svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0091364 iki aukščiausios $ 0.01257759 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia PAPPLE kaina yra $ 0.02351456, o žemiausia – $ 0.00208425.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, PAPPLE per pastarąją valandą pasikeitė -0.61%, per 24 valandas – +32.07%, o per pastarąsias 7 dienas – +36.59%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Pineapple (PAPPLE) rinkos informacija

$ 9.81M
$ 9.81M$ 9.81M

--
----

$ 12.08M
$ 12.08M$ 12.08M

811.48M
811.48M 811.48M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Dabartinė Pineapple rinkos kapitalizacija yra $ 9.81M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. PAPPLE apyvartoje yra 811.48M vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 12.08M

Pineapple (PAPPLE) kainos istorija USD

Šiandienos Pineapple kainos pokytis į USD: $ +0.00293524.
Pineapple 30 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0023642434.
Pineapple 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0023807631.
Pineapple 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.00293524+32.07%
30 dienų$ +0.0023642434+19.56%
60 dienų$ -0.0023807631-19.69%
90 dienų$ 0--

Kas yra Pineapple (PAPPLE)

Welcome to Pineapple - a sophisticated solution for navigating the world of decentralized finance (DeFi). We’ve simplified the complexities of crypto trading into a seamless and intuitive experience. No clunky interfaces or unnecessary hurdles—just a refined platform designed to make DeFi accessible to everyone. By integrating social engagement and advanced AI technology, Pineapple provides a comprehensive trading hub suited for both experienced professionals and newcomers. Join us as we redefine what’s possible in the realm of decentralized finance.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

Pineapple (PAPPLE) išteklius

Baltoji knyga
Oficiali svetainė

Pineapple kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Pineapple (PAPPLE) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Pineapple (PAPPLE) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Pineapple prognozes.

Peržiūrėkite Pineapple kainos prognozę dabar!

PAPPLE į vietos valiutas

Pineapple (PAPPLE) Tokenomika

Supratimas apie Pineapple (PAPPLE) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie PAPPLEišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Pineapple (PAPPLE)

Kiek Pineapple(PAPPLE) verta (-as) šiandien?
Dabartinė PAPPLE kaina USD valiuta yra 0.01208905USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė PAPPLE į USD kaina?
Dabartinė PAPPLE kaina USD valiuta yra $ 0.01208905. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Pineapple rinkos kapitalizacija?
PAPPLE rinkos kapitalizacija yra $ 9.81MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra PAPPLE apyvartoje?
PAPPLE apyvartoje yra 811.48MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) PAPPLE kaina?
PAPPLE pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.02351456USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) PAPPLE kaina?
PAPPLE pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.00208425USD.
Kokia yra PAPPLE prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis PAPPLE yra --USD.
Ar PAPPLE kaina šiais metais kils?
PAPPLE šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite PAPPLE kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 23:38:43(UTC+8)

Pineapple (PAPPLE) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 22:05:00Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.