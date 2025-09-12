Daugiau apie PICA

PICA Kainos informacija

PICA Baltoji knyga

PICA Oficiali svetainė

PICA Tokenomika

PICA Kainų prognozė

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

Picasso logotipas

Picasso kaina (PICA)

Neįtraukta į sąrašą

1 PICA į USD – tiesioginė kaina:

--
----
+5.90%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
USD
Picasso (PICA) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 04:47:37(UTC+8)

Picasso (PICA) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
$ 0$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
$ 0$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.02857193
$ 0.02857193$ 0.02857193

$ 0
$ 0$ 0

-0.33%

+5.95%

-11.55%

-11.55%

Picasso (PICA) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas PICA svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia PICA kaina yra $ 0.02857193, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, PICA per pastarąją valandą pasikeitė -0.33%, per 24 valandas – +5.95%, o per pastarąsias 7 dienas – -11.55%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Picasso (PICA) rinkos informacija

$ 168.88K
$ 168.88K$ 168.88K

--
----

$ 183.00K
$ 183.00K$ 183.00K

9.20B
9.20B 9.20B

9,971,531,475.0
9,971,531,475.0 9,971,531,475.0

Dabartinė Picasso rinkos kapitalizacija yra $ 168.88K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. PICA apyvartoje yra 9.20B vienetų, o bendras kiekis siekia 9971531475.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 183.00K

Picasso (PICA) kainos istorija USD

Šiandienos Picasso kainos pokytis į USD: $ 0.
Picasso 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Picasso 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Picasso 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0+5.95%
30 dienų$ 0-12.46%
60 dienų$ 0+29.25%
90 dienų$ 0--

Kas yra Picasso (PICA)

Picasso is a DeFi infrastructure-focused Layer 1 protocol designed to address the challenges of cross-chain interoperability and security. It achieves this by extending the Inter-Blockchain Communication (IBC) protocol to connect multiple ecosystems, including Solana, Ethereum, Cosmos, and Polkadot. Picasso functions as a cross-ecosystem IBC hub, enabling secure asset transfers and facilitating the cross-pollination of assets, builders, and communities between these networks. The project also introduces a Generalized Restaking Layer, allowing users to enhance the security of various blockchain networks by restaking assets across multiple Proof-of-Stake (PoS) systems.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

Picasso (PICA) išteklius

Baltoji knyga
Oficiali svetainė

Picasso kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Picasso (PICA) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Picasso (PICA) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Picasso prognozes.

Peržiūrėkite Picasso kainos prognozę dabar!

PICA į vietos valiutas

Picasso (PICA) Tokenomika

Supratimas apie Picasso (PICA) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie PICAišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Picasso (PICA)

Kiek Picasso(PICA) verta (-as) šiandien?
Dabartinė PICA kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė PICA į USD kaina?
Dabartinė PICA kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Picasso rinkos kapitalizacija?
PICA rinkos kapitalizacija yra $ 168.88KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra PICA apyvartoje?
PICA apyvartoje yra 9.20BUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) PICA kaina?
PICA pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.02857193USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) PICA kaina?
PICA pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra PICA prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis PICA yra --USD.
Ar PICA kaina šiais metais kils?
PICA šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite PICA kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 04:47:37(UTC+8)

Picasso (PICA) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 22:05:00Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.