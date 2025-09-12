Phoenixcoin kaina (PXC)
Phoenixcoin (PXC) realiojo laiko kaina yra $0.01374515. Per pastarąsias 24 valandas PXC svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.01325953 iki aukščiausios $ 0.01375362 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia PXC kaina yra $ 0.102731, o žemiausia – $ 0.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, PXC per pastarąją valandą pasikeitė +0.41%, per 24 valandas – +0.76%, o per pastarąsias 7 dienas – +4.55%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė Phoenixcoin rinkos kapitalizacija yra $ 1.27M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. PXC apyvartoje yra 92.67M vienetų, o bendras kiekis siekia 92677471.5. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 1.27M
Šiandienos Phoenixcoin kainos pokytis į USD: $ +0.00010429.
Phoenixcoin 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0005575376.
Phoenixcoin 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0044523028.
Phoenixcoin 90 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.001467089317669544.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ +0.00010429
|+0.76%
|30 dienų
|$ -0.0005575376
|-4.05%
|60 dienų
|$ +0.0044523028
|+32.39%
|90 dienų
|$ +0.001467089317669544
|+11.95%
Phoenixcoin was founded by Phenix Crypto Systems Network Inc., owned and operated by John Carmiche (JohnCar) and Michael Burns (iamatrix). The first block was mined (generated) on the 8th of May 2013, but the currency wasn't released to public until about 20000 blocks which resulted in a pre-mine of about 1 million coins. The original name was Phenixcoin. The coin was supposed to be used for various projects by the founding company such as Phenix Poker or Phenix Safe Trade. On the 11th of July 2013, Phoenixcoin together with Feathercoin and Worldcoin established the UNOCS (United Open Currency Solutions), an alliance aimed at joint development and promotion. Unfortunately, the alliance fell apart later due to poor development and project management after the withdrawal of Feathercoin.
