Phoenixcoin logotipas

Phoenixcoin kaina (PXC)

Neįtraukta į sąrašą

1 PXC į USD – tiesioginė kaina:

$0.01374515
+0.70%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
USD
Phoenixcoin (PXC) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 00:57:15(UTC+8)

Phoenixcoin (PXC) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.01325953
24 val. žemiausia
$ 0.01375362
24 val. aukščiausia

$ 0.01325953
$ 0.01375362
$ 0.102731
$ 0
+0.41%

+0.76%

+4.55%

+4.55%

Phoenixcoin (PXC) realiojo laiko kaina yra $0.01374515. Per pastarąsias 24 valandas PXC svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.01325953 iki aukščiausios $ 0.01375362 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia PXC kaina yra $ 0.102731, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, PXC per pastarąją valandą pasikeitė +0.41%, per 24 valandas – +0.76%, o per pastarąsias 7 dienas – +4.55%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Phoenixcoin (PXC) rinkos informacija

$ 1.27M
--
$ 1.27M
92.67M
92,677,471.5
Dabartinė Phoenixcoin rinkos kapitalizacija yra $ 1.27M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. PXC apyvartoje yra 92.67M vienetų, o bendras kiekis siekia 92677471.5. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 1.27M

Phoenixcoin (PXC) kainos istorija USD

Šiandienos Phoenixcoin kainos pokytis į USD: $ +0.00010429.
Phoenixcoin 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0005575376.
Phoenixcoin 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0044523028.
Phoenixcoin 90 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.001467089317669544.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.00010429+0.76%
30 dienų$ -0.0005575376-4.05%
60 dienų$ +0.0044523028+32.39%
90 dienų$ +0.001467089317669544+11.95%

Kas yra Phoenixcoin (PXC)

Phoenixcoin was founded by Phenix Crypto Systems Network Inc., owned and operated by John Carmiche (JohnCar) and Michael Burns (iamatrix). The first block was mined (generated) on the 8th of May 2013, but the currency wasn't released to public until about 20000 blocks which resulted in a pre-mine of about 1 million coins. The original name was Phenixcoin. The coin was supposed to be used for various projects by the founding company such as Phenix Poker or Phenix Safe Trade. On the 11th of July 2013, Phoenixcoin together with Feathercoin and Worldcoin established the UNOCS (United Open Currency Solutions), an alliance aimed at joint development and promotion. Unfortunately, the alliance fell apart later due to poor development and project management after the withdrawal of Feathercoin.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

Phoenixcoin (PXC) išteklius

Oficiali svetainė

Phoenixcoin kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Phoenixcoin (PXC) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Phoenixcoin (PXC) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Phoenixcoin prognozes.

Peržiūrėkite Phoenixcoin kainos prognozę dabar!

PXC į vietos valiutas

Phoenixcoin (PXC) Tokenomika

Supratimas apie Phoenixcoin (PXC) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie PXCišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Phoenixcoin (PXC)

Kiek Phoenixcoin(PXC) verta (-as) šiandien?
Dabartinė PXC kaina USD valiuta yra 0.01374515USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė PXC į USD kaina?
Dabartinė PXC kaina USD valiuta yra $ 0.01374515. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Phoenixcoin rinkos kapitalizacija?
PXC rinkos kapitalizacija yra $ 1.27MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra PXC apyvartoje?
PXC apyvartoje yra 92.67MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) PXC kaina?
PXC pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.102731USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) PXC kaina?
PXC pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra PXC prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis PXC yra --USD.
Ar PXC kaina šiais metais kils?
PXC šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite PXC kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
