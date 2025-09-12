Pepercetti kaina (PCT)
--
--
+0.80%
+0.80%
Pepercetti (PCT) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas PCT svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia PCT kaina yra $ 0, o žemiausia – $ 0.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, PCT per pastarąją valandą pasikeitė --, per 24 valandas – --, o per pastarąsias 7 dienas – +0.80%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė Pepercetti rinkos kapitalizacija yra $ 24.45K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. PCT apyvartoje yra 1.00B vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 24.45K
Šiandienos Pepercetti kainos pokytis į USD: $ 0.
Pepercetti 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Pepercetti 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Pepercetti 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ 0
|--
|30 dienų
|$ 0
|+11.64%
|60 dienų
|$ 0
|+19.15%
|90 dienų
|$ 0
|--
Purpose: Pepperetti Coin is designed to facilitate fast, secure, and low-cost transactions. It aims to serve as a medium of exchange within various online platforms, enhancing the user experience by providing a seamless payment solution. Technology: Built on blockchain technology, Pepperetti Coin ensures transparency and security in all transactions. The decentralized nature of blockchain helps prevent fraud and unauthorized access, making it a reliable option for users. Target Audience: The coin targets both individual users and businesses looking for efficient payment solutions. It is particularly appealing to those involved in e-commerce, gaming, and other digital services where quick transactions are essential. Features: Low Transaction Fees: One of the standout features of Pepperetti Coin is its minimal transaction fees compared to traditional banking systems and other cryptocurrencies. Speed: Transactions are processed quickly, allowing users to send and receive funds almost instantaneously. User-Friendly Interface: The platform is designed to be accessible for users of all experience levels, from beginners to seasoned cryptocurrency traders. Community Engagement: Pepperetti Coin emphasizes community involvement, encouraging users to participate in its development and governance. This approach fosters a sense of ownership among users and helps align the coin's evolution with user needs. Future Prospects: As the cryptocurrency market continues to grow, Pepperetti Coin aims to expand its use cases and partnerships, potentially integrating with various platforms to enhance its utility. In summary, Pepperetti Coin represents an innovative approach within the cryptocurrency landscape, focusing on user experience, security, and community engagement while aiming to provide a practical solution for everyday transactions.
