Daugiau apie PGX

PGX Kainos informacija

PGX Oficiali svetainė

PGX Tokenomika

PGX Kainų prognozė

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

Pegaxy logotipas

Pegaxy kaina (PGX)

Neįtraukta į sąrašą

1 PGX į USD – tiesioginė kaina:

$0.00163473
$0.00163473$0.00163473
0.00%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
USD
Pegaxy (PGX) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 00:56:46(UTC+8)

Pegaxy (PGX) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
$ 0$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
$ 0$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 1.051
$ 1.051$ 1.051

$ 0.0010692
$ 0.0010692$ 0.0010692

--

--

0.00%

0.00%

Pegaxy (PGX) realiojo laiko kaina yra $0.00163473. Per pastarąsias 24 valandas PGX svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia PGX kaina yra $ 1.051, o žemiausia – $ 0.0010692.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, PGX per pastarąją valandą pasikeitė --, per 24 valandas – --, o per pastarąsias 7 dienas – 0.00%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Pegaxy (PGX) rinkos informacija

$ 720.08K
$ 720.08K$ 720.08K

--
----

$ 1.63M
$ 1.63M$ 1.63M

440.69M
440.69M 440.69M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Dabartinė Pegaxy rinkos kapitalizacija yra $ 720.08K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. PGX apyvartoje yra 440.69M vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 1.63M

Pegaxy (PGX) kainos istorija USD

Šiandienos Pegaxy kainos pokytis į USD: $ 0.
Pegaxy 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0001151122.
Pegaxy 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0000646305.
Pegaxy 90 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.000028366689311775.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0--
30 dienų$ -0.0001151122-7.04%
60 dienų$ +0.0000646305+3.95%
90 dienų$ +0.000028366689311775+1.77%

Kas yra Pegaxy (PGX)

Pegaxy is a true play-to-earn mech styled horse racing game, built on the Polygon chain. Pegaxy has two native tokens within its economy, the governance token being Pegaxy Stones (PGX) and Vigorus (VIS) being the utility token of the platform. Players compete for top 3 placement against 11 other racers. Each race has randomised elemental variables which include wind, water, fire, speed and more. Using strategic upgrades, food and skill, players must place in the top 3 to earn the platforms utility token, VIS (Vigorus). Players can race, rent, breed, trade and earn all within the single platform.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

Pegaxy (PGX) išteklius

Oficiali svetainė

Pegaxy kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Pegaxy (PGX) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Pegaxy (PGX) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Pegaxy prognozes.

Peržiūrėkite Pegaxy kainos prognozę dabar!

PGX į vietos valiutas

Pegaxy (PGX) Tokenomika

Supratimas apie Pegaxy (PGX) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie PGXišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Pegaxy (PGX)

Kiek Pegaxy(PGX) verta (-as) šiandien?
Dabartinė PGX kaina USD valiuta yra 0.00163473USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė PGX į USD kaina?
Dabartinė PGX kaina USD valiuta yra $ 0.00163473. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Pegaxy rinkos kapitalizacija?
PGX rinkos kapitalizacija yra $ 720.08KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra PGX apyvartoje?
PGX apyvartoje yra 440.69MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) PGX kaina?
PGX pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 1.051USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) PGX kaina?
PGX pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.0010692USD.
Kokia yra PGX prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis PGX yra --USD.
Ar PGX kaina šiais metais kils?
PGX šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite PGX kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 00:56:46(UTC+8)

Pegaxy (PGX) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 22:05:00Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.