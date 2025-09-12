Daugiau apie PARAM

Param kaina (PARAM)

1 PARAM į USD – tiesioginė kaina:

$0.0001717
$0.0001717$0.0001717
0.00%1D
USD
Param (PARAM) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 08:03:01(UTC+8)

Param (PARAM) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
$ 0$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
$ 0$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.179478
$ 0.179478$ 0.179478

$ 0
$ 0$ 0

--

--

0.00%

0.00%

Param (PARAM) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas PARAM svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia PARAM kaina yra $ 0.179478, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, PARAM per pastarąją valandą pasikeitė --, per 24 valandas – --, o per pastarąsias 7 dienas – 0.00%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Param (PARAM) rinkos informacija

$ 44.47K
$ 44.47K$ 44.47K

--
----

$ 343.41K
$ 343.41K$ 343.41K

259.00M
259.00M 259.00M

2,000,000,000.0
2,000,000,000.0 2,000,000,000.0

Dabartinė Param rinkos kapitalizacija yra $ 44.47K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. PARAM apyvartoje yra 259.00M vienetų, o bendras kiekis siekia 2000000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 343.41K

Param (PARAM) kainos istorija USD

Šiandienos Param kainos pokytis į USD: $ 0.
Param 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Param 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Param 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0--
30 dienų$ 0-9.25%
60 dienų$ 0+108.42%
90 dienų$ 0--

Kas yra Param (PARAM)

Param Token ($PARAM) powers a modular, interconnected Web3 gaming ecosystem developed by Param Labs. As the central utility token, $PARAM facilitates governance, ecosystem revenue sharing, and practical utility across the network. It serves as a payment method within the ecosystem, for example in Wager Matches, and is also used for gas fees across Param's network layers. Token holders benefit from exclusive discounts, staking rewards, and a voice in governance through a democratic voting mechanism. The token economics are designed to sustainably support and enhance the ecosystem's value, with a deflationary mechanism to promote long-term value appreciation. The ecosystem is geared towards revolutionizing gaming experiences by leveraging AI and blockchain technologies, uniting unique IPs within a vast gaming ecosystem.

Param (PARAM) išteklius

Baltoji knyga
Oficiali svetainė

Param kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Param (PARAM) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Param (PARAM) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Param prognozes.

Peržiūrėkite Param kainos prognozę dabar!

PARAM į vietos valiutas

Param (PARAM) Tokenomika

Supratimas apie Param (PARAM) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie PARAMišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Param (PARAM)

Kiek Param(PARAM) verta (-as) šiandien?
Dabartinė PARAM kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė PARAM į USD kaina?
Dabartinė PARAM kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Param rinkos kapitalizacija?
PARAM rinkos kapitalizacija yra $ 44.47KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra PARAM apyvartoje?
PARAM apyvartoje yra 259.00MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) PARAM kaina?
PARAM pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.179478USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) PARAM kaina?
PARAM pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra PARAM prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis PARAM yra --USD.
Ar PARAM kaina šiais metais kils?
PARAM šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite PARAM kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 08:03:01(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra" ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.