Parachute logotipas

Parachute kaina (PAR)

Neįtraukta į sąrašą

1 PAR į USD – tiesioginė kaina:

$0.00019011
$0.00019011$0.00019011
+2.00%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
USD
Parachute (PAR) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 05:58:02(UTC+8)

Parachute (PAR) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
$ 0$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
$ 0$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.03307398
$ 0.03307398$ 0.03307398

$ 0
$ 0$ 0

--

+2.05%

+1.96%

+1.96%

Parachute (PAR) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas PAR svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia PAR kaina yra $ 0.03307398, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, PAR per pastarąją valandą pasikeitė --, per 24 valandas – +2.05%, o per pastarąsias 7 dienas – +1.96%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Parachute (PAR) rinkos informacija

$ 118.05K
$ 118.05K$ 118.05K

--
----

$ 190.04K
$ 190.04K$ 190.04K

620.94M
620.94M 620.94M

999,628,334.0000001
999,628,334.0000001 999,628,334.0000001

Dabartinė Parachute rinkos kapitalizacija yra $ 118.05K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. PAR apyvartoje yra 620.94M vienetų, o bendras kiekis siekia 999628334.0000001. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 190.04K

Parachute (PAR) kainos istorija USD

Šiandienos Parachute kainos pokytis į USD: $ 0.
Parachute 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Parachute 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Parachute 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0+2.05%
30 dienų$ 0+0.94%
60 dienų$ 0+45.26%
90 dienų$ 0--

Kas yra Parachute (PAR)

Parachute is the community behind PAR. PAR is the governance token of Parachute.

Parachute (PAR) išteklius

Oficiali svetainė

Parachute kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Parachute (PAR) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Parachute (PAR) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Parachute prognozes.

Peržiūrėkite Parachute kainos prognozę dabar!

PAR į vietos valiutas

Parachute (PAR) Tokenomika

Supratimas apie Parachute (PAR) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie PARišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Parachute (PAR)

Kiek Parachute(PAR) verta (-as) šiandien?
Dabartinė PAR kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė PAR į USD kaina?
Dabartinė PAR kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Parachute rinkos kapitalizacija?
PAR rinkos kapitalizacija yra $ 118.05KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra PAR apyvartoje?
PAR apyvartoje yra 620.94MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) PAR kaina?
PAR pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.03307398USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) PAR kaina?
PAR pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra PAR prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis PAR yra --USD.
Ar PAR kaina šiais metais kils?
PAR šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite PAR kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 05:58:02(UTC+8)

Parachute (PAR) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 22:05:00Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion

