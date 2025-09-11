Parabolic kaina (PARAX)
Parabolic (PARAX) realiojo laiko kaina yra $0.00338266. Per pastarąsias 24 valandas PARAX svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00314279 iki aukščiausios $ 0.00341718 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia PARAX kaina yra $ 0.02469466, o žemiausia – $ 0.00255878.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, PARAX per pastarąją valandą pasikeitė +0.90%, per 24 valandas – +7.62%, o per pastarąsias 7 dienas – +4.57%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė Parabolic rinkos kapitalizacija yra $ 3.38M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. PARAX apyvartoje yra 1.00B vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 3.38M
Šiandienos Parabolic kainos pokytis į USD: $ +0.00023954.
Parabolic 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0005762043.
Parabolic 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0014111885.
Parabolic 90 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.005876955300150497.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ +0.00023954
|+7.62%
|30 dienų
|$ -0.0005762043
|-17.03%
|60 dienų
|$ -0.0014111885
|-41.71%
|90 dienų
|$ -0.005876955300150497
|-63.46%
PARAX is a meme coin supported by Parabolic Finance, a powerful DeFi platform leveraging AI-driven strategies to optimize crypto investments. Parabolic supports the adoption of $PARAX through two key community-focused initiatives. First, it adds liquidity to the PARAX/SOL trading pair using a portion of the profits generated by its AI Trading Bots. This strengthens the token’s ecosystem and increases its usability. Second, it incentivizes holding $PARAX by offering discounts on the performance fees of its Trading Bots to token holders. This not only encourages long-term holding but also aligns community growth with platform success. Parabolic.fi simplifies the investment process, making it easier for users to benefit from complex trading strategies without needing advanced expertise. Personally, it has helped grow my crypto portfolio significantly by removing the guesswork and emotion from trading, thanks to its automated and intelligent systems. It’s a unique blend of utility, rewards, and innovation in the DeFi space.
