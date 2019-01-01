Origin Dollar (OUSD) Tokenomika

Sužinokite pagrindines įžvalgas apieOrigin Dollar (OUSD), įskaitant jos tokenų tiekimą, platinimo modelį ir realaus laiko rinkos duomenis.
USD

Origin Dollar (OUSD) Informacija

Origin Dollar (OUSD) is the first stablecoin that earns a yield while it's still in your wallet. Built by the team at Origin Protocol (OGN).

Oficiali svetainė:
https://www.ousd.com

Origin Dollar (OUSD) Tokenomika ir kainų analizė

Ištirkite pagrindinius Origin Dollar (OUSD) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.

Rinkos kapitalizacija:
$ 9.51M
$ 9.51M
Bendra pasiūla:
$ 9.52M
$ 9.52M
Cirkuliacinis tiekimas:
$ 9.52M
$ 9.52M
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
$ 9.51M
$ 9.51M
Visų laikų rekordas:
$ 7.46
$ 7.46
Visų laikų minimumas:
$ 0.145538
$ 0.145538
Dabartinė kaina:
$ 0.998864
$ 0.998864

Origin Dollar (OUSD) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai

Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti Origin Dollar (OUSD) tokenomiką.

Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:

Bendras tiekimas:

Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų OUSD tokenų skaičius.

Cirkuliacinis tiekimas:

Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.

Maksimalus tiekimas:

Griežtas apribojimas, kiek OUSD tokenų gali egzistuoti iš viso.

FDV (visiškai atskiestas vertinimas):

Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.

Infliacijos lygis:

Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.

Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?

Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.

Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.

Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.

Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.

Dabar, kai suprantate OUSD tokenomiką, galite peržiūrėti OUSD tokeno kainą realiuoju laiku!

OUSD kainos prognozė

Norite sužinoti, kur link juda OUSD? Mūsų OUSD kainų prognozavimo puslapyje pateikiami rinkos nuotaikų, istorinių tendencijų ir techninių rodiklių duomenys, siekiant pateikti ateities perspektyvą.

Atsakomybės apribojimas

Šiame puslapyje pateikti tokenomikos duomenys yra iš trečiųjų šalių šaltinių. MEXC negarantuoja tikslumo. Prieš investuodami, atlikite išsamų tyrimą.