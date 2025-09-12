Origin Dollar (OUSD) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Origin Dollar kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek OUSD augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Origin Dollar kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Origin Dollar kainos prognozė
--
----
0.00%
USD
Faktinis
Prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 22:35:08(UTC+8)

Origin Dollar Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Origin Dollar (OUSD) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Origin Dollar galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.999361 prekybos kainą 2025 m.

Origin Dollar (OUSD) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Origin Dollar galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 1.0493 prekybos kainą 2026 m.

Origin Dollar (OUSD) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. OUSD ateities kaina yra $ 1.1017 su 10.25% augimo norma.

Origin Dollar (OUSD) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. OUSD ateities kaina yra $ 1.1568 su 15.76% augimo norma.

Origin Dollar (OUSD) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, OUSD 2029 m. tikslinė kaina yra $ 1.2147, o augimo norma – 21.55%.

Origin Dollar (OUSD) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, OUSD 2030 m. tikslinė kaina yra $ 1.2754, o augimo norma – 27.63%.

Origin Dollar (OUSD) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Origin Dollar kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 2.0775 prekybos kainą.

Origin Dollar (OUSD) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Origin Dollar kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 3.3841 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.999361
    0.00%
  • 2026
    $ 1.0493
    5.00%
  • 2027
    $ 1.1017
    10.25%
  • 2028
    $ 1.1568
    15.76%
  • 2029
    $ 1.2147
    21.55%
  • 2030
    $ 1.2754
    27.63%
  • 2031
    $ 1.3392
    34.01%
  • 2032
    $ 1.4062
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 1.4765
    47.75%
  • 2034
    $ 1.5503
    55.13%
  • 2035
    $ 1.6278
    62.89%
  • 2036
    $ 1.7092
    71.03%
  • 2037
    $ 1.7947
    79.59%
  • 2038
    $ 1.8844
    88.56%
  • 2039
    $ 1.9786
    97.99%
  • 2040
    $ 2.0775
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Origin Dollar kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 0.999361
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 0.999497
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 1.0003
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 1.0034
    0.41%
Origin Dollar (OUSD) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma OUSD kaina yra $0.999361. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Origin Dollar (OUSD) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė OUSD, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.999497. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Origin Dollar (OUSD) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė OUSD, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $1.0003. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Origin Dollar (OUSD) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma OUSD kaina yra $1.0034. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Origin Dollar kainų statistika

--
----

--

$ 9.51M
$ 9.51M$ 9.51M

9.52M
9.52M 9.52M

--
----

--

Naujausia OUSD kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, OUSD turi 9.52M apyvartą ir $ 9.51M bendrą rinkos kapitalizaciją.

Origin Dollar istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Origin Dollar, dabartinė Origin Dollar kaina yra 0.999361USD. Apyvartinė Origin Dollar (OUSD) pasiūla yra 9.52M OUSD, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $9,512,930.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    -0.16%
    $ -0.001680
    $ 1.002
    $ 0.997437
  • 7 dienos
    0.19%
    $ 0.001850
    $ 1.0027
    $ 0.996796
  • 30 dienų
    -0.02%
    $ -0.000268
    $ 1.0027
    $ 0.996796
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Origin Dollar kaina pasikeitė $-0.001680, atspindinti -0.16% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Origin Dollar buvo prekiaujama aukščiausia $1.0027 ir žemiausia $0.996796. Kainos pokytis buvo 0.19%. Ši naujausia tendencija parodo OUSD potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Origin Dollar įvyko -0.02%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.000268 vertę. Tai rodo, kad OUSD artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia Origin Dollar (OUSD) kainų prognozės modulis?

Origin Dollar Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas OUSD kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Origin Dollar ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą OUSD būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Origin Dollar kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja OUSD ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina OUSD pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Origin Dollar potencialą.

Kodėl OUSD kainų prognozė yra svarbi?

OUSD kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į OUSD dabar?
Pagal jūsų prognozes, OUSD pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio OUSD kainų prognozė?
Remiantis Origin Dollar (OUSD) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama OUSD kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 OUSD 2026 m.?
1 vieneto Origin Dollar (OUSD) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, OUSD padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama OUSD kaina 2027 m.?
Origin Dollar (OUSD) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 OUSD kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė OUSD kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Origin Dollar (OUSD) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė OUSD kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Origin Dollar (OUSD) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 OUSD 2030 m.?
1 vieneto Origin Dollar (OUSD) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, OUSD padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia OUSD kainų prognozė 2040 metams?
Origin Dollar (OUSD) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 OUSD kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.