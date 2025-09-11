Daugiau apie OUSD

OUSD Kainos informacija

OUSD Oficiali svetainė

OUSD Tokenomika

OUSD Kainų prognozė

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

Origin Dollar logotipas

Origin Dollar kaina (OUSD)

Neįtraukta į sąrašą

1 OUSD į USD – tiesioginė kaina:

$0.997936
$0.997936$0.997936
-0.20%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
USD
Origin Dollar (OUSD) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 22:22:58(UTC+8)

Origin Dollar (OUSD) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.994512
$ 0.994512$ 0.994512
24 val. žemiausia
$ 1.003
$ 1.003$ 1.003
24 val. aukščiausia

$ 0.994512
$ 0.994512$ 0.994512

$ 1.003
$ 1.003$ 1.003

$ 7.46
$ 7.46$ 7.46

$ 0.145538
$ 0.145538$ 0.145538

-0.12%

-0.29%

-0.18%

-0.18%

Origin Dollar (OUSD) realiojo laiko kaina yra $0.997936. Per pastarąsias 24 valandas OUSD svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.994512 iki aukščiausios $ 1.003 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia OUSD kaina yra $ 7.46, o žemiausia – $ 0.145538.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, OUSD per pastarąją valandą pasikeitė -0.12%, per 24 valandas – -0.29%, o per pastarąsias 7 dienas – -0.18%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Origin Dollar (OUSD) rinkos informacija

$ 9.50M
$ 9.50M$ 9.50M

--
----

$ 9.50M
$ 9.50M$ 9.50M

9.52M
9.52M 9.52M

9,518,793.922448693
9,518,793.922448693 9,518,793.922448693

Dabartinė Origin Dollar rinkos kapitalizacija yra $ 9.50M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. OUSD apyvartoje yra 9.52M vienetų, o bendras kiekis siekia 9518793.922448693. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 9.50M

Origin Dollar (OUSD) kainos istorija USD

Šiandienos Origin Dollar kainos pokytis į USD: $ -0.002998893693698.
Origin Dollar 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0029278444.
Origin Dollar 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0027694719.
Origin Dollar 90 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0015258814354793.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.002998893693698-0.29%
30 dienų$ -0.0029278444-0.29%
60 dienų$ -0.0027694719-0.27%
90 dienų$ -0.0015258814354793-0.15%

Kas yra Origin Dollar (OUSD)

Origin Dollar (OUSD) is the first stablecoin that earns a yield while it's still in your wallet. Built by the team at Origin Protocol (OGN).

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

Origin Dollar (OUSD) išteklius

Oficiali svetainė

Origin Dollar kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Origin Dollar (OUSD) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Origin Dollar (OUSD) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Origin Dollar prognozes.

Peržiūrėkite Origin Dollar kainos prognozę dabar!

OUSD į vietos valiutas

Origin Dollar (OUSD) Tokenomika

Supratimas apie Origin Dollar (OUSD) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie OUSDišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Origin Dollar (OUSD)

Kiek Origin Dollar(OUSD) verta (-as) šiandien?
Dabartinė OUSD kaina USD valiuta yra 0.997936USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė OUSD į USD kaina?
Dabartinė OUSD kaina USD valiuta yra $ 0.997936. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Origin Dollar rinkos kapitalizacija?
OUSD rinkos kapitalizacija yra $ 9.50MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra OUSD apyvartoje?
OUSD apyvartoje yra 9.52MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) OUSD kaina?
OUSD pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 7.46USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) OUSD kaina?
OUSD pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.145538USD.
Kokia yra OUSD prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis OUSD yra --USD.
Ar OUSD kaina šiais metais kils?
OUSD šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite OUSD kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 22:22:58(UTC+8)

Origin Dollar (OUSD) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.