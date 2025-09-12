Daugiau apie OPSEC

OPSEC Kainos informacija

OPSEC Baltoji knyga

OPSEC Oficiali svetainė

OPSEC Tokenomika

OPSEC Kainų prognozė

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

OpSec logotipas

OpSec kaina (OPSEC)

Neįtraukta į sąrašą

1 OPSEC į USD – tiesioginė kaina:

$0.00281582
$0.00281582$0.00281582
+5.50%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
USD
OpSec (OPSEC) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 00:54:57(UTC+8)

OpSec (OPSEC) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.00266631
$ 0.00266631$ 0.00266631
24 val. žemiausia
$ 0.0033734
$ 0.0033734$ 0.0033734
24 val. aukščiausia

$ 0.00266631
$ 0.00266631$ 0.00266631

$ 0.0033734
$ 0.0033734$ 0.0033734

$ 3.11
$ 3.11$ 3.11

$ 0.00237247
$ 0.00237247$ 0.00237247

+1.44%

+5.75%

-23.77%

-23.77%

OpSec (OPSEC) realiojo laiko kaina yra $0.00281972. Per pastarąsias 24 valandas OPSEC svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00266631 iki aukščiausios $ 0.0033734 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia OPSEC kaina yra $ 3.11, o žemiausia – $ 0.00237247.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, OPSEC per pastarąją valandą pasikeitė +1.44%, per 24 valandas – +5.75%, o per pastarąsias 7 dienas – -23.77%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

OpSec (OPSEC) rinkos informacija

$ 278.48K
$ 278.48K$ 278.48K

--
----

$ 278.48K
$ 278.48K$ 278.48K

98.90M
98.90M 98.90M

98,899,618.634309
98,899,618.634309 98,899,618.634309

Dabartinė OpSec rinkos kapitalizacija yra $ 278.48K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. OPSEC apyvartoje yra 98.90M vienetų, o bendras kiekis siekia 98899618.634309. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 278.48K

OpSec (OPSEC) kainos istorija USD

Šiandienos OpSec kainos pokytis į USD: $ +0.0001534.
OpSec 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0008716631.
OpSec 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0017588508.
OpSec 90 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.007796336426976184.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.0001534+5.75%
30 dienų$ -0.0008716631-30.91%
60 dienų$ -0.0017588508-62.37%
90 dienų$ -0.007796336426976184-73.43%

Kas yra OpSec (OPSEC)

OpSec - AI and Decentralized Cloud Computing Unleashed.Elevate Your Decentralized Applications with AI-Powered Security Innovations The mission is to explore, implement, and guide the creation of a secure, efficient, and decentralized digital ecosystem. OpSec addresses the limitations of current infrastructure, aiming to foster a more democratic, resilient, and secure internet. As a Decentralized physical infrastructure networks provider, OpSec utilizes the most advanced AI technology to build, maintain, and operate blockchain infrastructure that ensures the security and privacy of your blockchain applications.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

OpSec (OPSEC) išteklius

Baltoji knyga
Oficiali svetainė

OpSec kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos OpSec (OPSEC) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų OpSec (OPSEC) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes OpSec prognozes.

Peržiūrėkite OpSec kainos prognozę dabar!

OPSEC į vietos valiutas

OpSec (OPSEC) Tokenomika

Supratimas apie OpSec (OPSEC) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie OPSECišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie OpSec (OPSEC)

Kiek OpSec(OPSEC) verta (-as) šiandien?
Dabartinė OPSEC kaina USD valiuta yra 0.00281972USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė OPSEC į USD kaina?
Dabartinė OPSEC kaina USD valiuta yra $ 0.00281972. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra OpSec rinkos kapitalizacija?
OPSEC rinkos kapitalizacija yra $ 278.48KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra OPSEC apyvartoje?
OPSEC apyvartoje yra 98.90MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) OPSEC kaina?
OPSEC pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 3.11USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) OPSEC kaina?
OPSEC pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.00237247USD.
Kokia yra OPSEC prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis OPSEC yra --USD.
Ar OPSEC kaina šiais metais kils?
OPSEC šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite OPSEC kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 00:54:57(UTC+8)

OpSec (OPSEC) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 22:05:00Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.