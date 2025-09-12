Daugiau apie OWA

Openworld App kaina (OWA)

Neįtraukta į sąrašą

1 OWA į USD – tiesioginė kaina:

--
----
-1.40%1D
Openworld App (OWA) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 05:57:32(UTC+8)

Openworld App (OWA) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
$ 0$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
$ 0$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00107202
$ 0.00107202$ 0.00107202

$ 0
$ 0$ 0

+0.63%

-1.48%

+72.78%

+72.78%

Openworld App (OWA) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas OWA svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia OWA kaina yra $ 0.00107202, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, OWA per pastarąją valandą pasikeitė +0.63%, per 24 valandas – -1.48%, o per pastarąsias 7 dienas – +72.78%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Openworld App (OWA) rinkos informacija

$ 81.54K
$ 81.54K$ 81.54K

--
----

$ 81.54K
$ 81.54K$ 81.54K

999.92M
999.92M 999.92M

999,916,360.07792
999,916,360.07792 999,916,360.07792

Dabartinė Openworld App rinkos kapitalizacija yra $ 81.54K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. OWA apyvartoje yra 999.92M vienetų, o bendras kiekis siekia 999916360.07792. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 81.54K

Openworld App (OWA) kainos istorija USD

Šiandienos Openworld App kainos pokytis į USD: $ 0.
Openworld App 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Openworld App 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Openworld App 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0-1.48%
30 dienų$ 0+37.91%
60 dienų$ 0+38.88%
90 dienų$ 0--

Kas yra Openworld App (OWA)

Openworld App (OWA) išteklius

Oficiali svetainė

Openworld App kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Openworld App (OWA) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Openworld App (OWA) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Openworld App prognozes.

Peržiūrėkite Openworld App kainos prognozę dabar!

OWA į vietos valiutas

Openworld App (OWA) Tokenomika

Supratimas apie Openworld App (OWA) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie OWAišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Openworld App (OWA)

Kiek Openworld App(OWA) verta (-as) šiandien?
Dabartinė OWA kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė OWA į USD kaina?
Dabartinė OWA kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Openworld App rinkos kapitalizacija?
OWA rinkos kapitalizacija yra $ 81.54KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra OWA apyvartoje?
OWA apyvartoje yra 999.92MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) OWA kaina?
OWA pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.00107202USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) OWA kaina?
OWA pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra OWA prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis OWA yra --USD.
Ar OWA kaina šiais metais kils?
OWA šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite OWA kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Openworld App (OWA) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 22:05:00Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion

