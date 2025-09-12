Daugiau apie OPAN

OPANARCHY logotipas

OPANARCHY kaina (OPAN)

Neįtraukta į sąrašą

1 OPAN į USD – tiesioginė kaina:

--
----
+0.60%1D
USD
OPANARCHY (OPAN) kainos grafikas realiu laiku
OPANARCHY (OPAN) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
$ 0$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
$ 0$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.87%

+0.63%

-3.01%

-3.01%

OPANARCHY (OPAN) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas OPAN svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia OPAN kaina yra $ 0, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, OPAN per pastarąją valandą pasikeitė -0.87%, per 24 valandas – +0.63%, o per pastarąsias 7 dienas – -3.01%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

OPANARCHY (OPAN) rinkos informacija

$ 31.74K
$ 31.74K$ 31.74K

--
----

$ 31.74K
$ 31.74K$ 31.74K

999.95M
999.95M 999.95M

999,950,871.00843
999,950,871.00843 999,950,871.00843

Dabartinė OPANARCHY rinkos kapitalizacija yra $ 31.74K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. OPAN apyvartoje yra 999.95M vienetų, o bendras kiekis siekia 999950871.00843. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 31.74K

OPANARCHY (OPAN) kainos istorija USD

Šiandienos OPANARCHY kainos pokytis į USD: $ 0.
OPANARCHY 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
OPANARCHY 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
OPANARCHY 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0+0.63%
30 dienų$ 0-40.37%
60 dienų$ 0-31.27%
90 dienų$ 0--

Kas yra OPANARCHY (OPAN)

We are developing humanoid robots integrated within a decentralized, blockchain enabled network architecture that ensures secure, trustless communication and collaboration. Opanarchy is creating a comprehensive ecosystem for humanoid robotics development, bringing together developers, hardware, and community. we also building an open markertplace for robotics hardware and software along wirh private community forum for our community to hash out ideas, swap feedback, and keep the conversation flowing.

OPANARCHY (OPAN) išteklius

Oficiali svetainė

OPANARCHY kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos OPANARCHY (OPAN) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų OPANARCHY (OPAN) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes OPANARCHY prognozes.

Peržiūrėkite OPANARCHY kainos prognozę dabar!

OPAN į vietos valiutas

OPANARCHY (OPAN) Tokenomika

Supratimas apie OPANARCHY (OPAN) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie OPANišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie OPANARCHY (OPAN)

Kiek OPANARCHY(OPAN) verta (-as) šiandien?
Dabartinė OPAN kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė OPAN į USD kaina?
Dabartinė OPAN kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra OPANARCHY rinkos kapitalizacija?
OPAN rinkos kapitalizacija yra $ 31.74KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra OPAN apyvartoje?
OPAN apyvartoje yra 999.95MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) OPAN kaina?
OPAN pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) OPAN kaina?
OPAN pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra OPAN prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis OPAN yra --USD.
Ar OPAN kaina šiais metais kils?
OPAN šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite OPAN kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.