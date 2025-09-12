Daugiau apie OCP

Omni Consumer Protocol kaina (OCP)

Neįtraukta į sąrašą

1 OCP į USD – tiesioginė kaina:

$0.00382542
$0.00382542$0.00382542
0.00%1D
Omni Consumer Protocol (OCP) kainos grafikas realiu laiku
Omni Consumer Protocol (OCP) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.0038124
24 val. žemiausia
$ 0.00387433
24 val. aukščiausia

$ 0.0038124
$ 0.00387433
$ 0.162663
$ 0.00357514
-0.11%

-0.02%

+0.69%

+0.69%

Omni Consumer Protocol (OCP) realiojo laiko kaina yra $0.00382542. Per pastarąsias 24 valandas OCP svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0038124 iki aukščiausios $ 0.00387433 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia OCP kaina yra $ 0.162663, o žemiausia – $ 0.00357514.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, OCP per pastarąją valandą pasikeitė -0.11%, per 24 valandas – -0.02%, o per pastarąsias 7 dienas – +0.69%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Omni Consumer Protocol (OCP) rinkos informacija

$ 45.53K
--
$ 382.54K
11.90M
100,000,000.0
Dabartinė Omni Consumer Protocol rinkos kapitalizacija yra $ 45.53K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. OCP apyvartoje yra 11.90M vienetų, o bendras kiekis siekia 100000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 382.54K

Omni Consumer Protocol (OCP) kainos istorija USD

Šiandienos Omni Consumer Protocol kainos pokytis į USD: $ 0.
Omni Consumer Protocol 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0000628080.
Omni Consumer Protocol 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0000334219.
Omni Consumer Protocol 90 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0000765943907217243.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0-0.02%
30 dienų$ -0.0000628080-1.64%
60 dienų$ +0.0000334219+0.87%
90 dienų$ +0.0000765943907217243+2.04%

Kas yra Omni Consumer Protocol (OCP)

Omni Consumer Protocols (OCP) aims to be the first DeFi DAO conglomerate with multiple interlinked protocols under the same family. This architecture from the outset allows our community to benefit not only from the underlying protocols, but the overall DAO as well. The first to go live, OmniCOMP, is a synthetic currency minter. Users can supply assets to mint USDO, and other currencies, earning $OMNIC rewards for a supercharged yield. Coming next is OmniTRADE a DEX with IL protection, tight slippage tolerance, and accurate pricing of assets. Finally, the jewel of OCP, Delta City. The promise of blockchain realized in a fully decentralized utopia. Create, trade, and buy your stake in the OCP universe with unique items such as APY boosters and virtual real estate via NFTs.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

Omni Consumer Protocol (OCP) išteklius

Oficiali svetainė

Omni Consumer Protocol kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Omni Consumer Protocol (OCP) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Omni Consumer Protocol (OCP) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Omni Consumer Protocol prognozes.

Peržiūrėkite Omni Consumer Protocol kainos prognozę dabar!

OCP į vietos valiutas

Omni Consumer Protocol (OCP) Tokenomika

Supratimas apie Omni Consumer Protocol (OCP) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie OCPišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Omni Consumer Protocol (OCP)

Kiek Omni Consumer Protocol(OCP) verta (-as) šiandien?
Dabartinė OCP kaina USD valiuta yra 0.00382542USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė OCP į USD kaina?
Dabartinė OCP kaina USD valiuta yra $ 0.00382542. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Omni Consumer Protocol rinkos kapitalizacija?
OCP rinkos kapitalizacija yra $ 45.53KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra OCP apyvartoje?
OCP apyvartoje yra 11.90MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) OCP kaina?
OCP pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.162663USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) OCP kaina?
OCP pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.00357514USD.
Kokia yra OCP prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis OCP yra --USD.
Ar OCP kaina šiais metais kils?
OCP šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite OCP kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 05:56:52(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.