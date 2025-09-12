Omni Consumer Protocol kaina (OCP)
Omni Consumer Protocol (OCP) realiojo laiko kaina yra $0.00382542. Per pastarąsias 24 valandas OCP svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0038124 iki aukščiausios $ 0.00387433 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia OCP kaina yra $ 0.162663, o žemiausia – $ 0.00357514.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, OCP per pastarąją valandą pasikeitė -0.11%, per 24 valandas – -0.02%, o per pastarąsias 7 dienas – +0.69%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė Omni Consumer Protocol rinkos kapitalizacija yra $ 45.53K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. OCP apyvartoje yra 11.90M vienetų, o bendras kiekis siekia 100000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 382.54K
Šiandienos Omni Consumer Protocol kainos pokytis į USD: $ 0.
Omni Consumer Protocol 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0000628080.
Omni Consumer Protocol 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0000334219.
Omni Consumer Protocol 90 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0000765943907217243.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ 0
|-0.02%
|30 dienų
|$ -0.0000628080
|-1.64%
|60 dienų
|$ +0.0000334219
|+0.87%
|90 dienų
|$ +0.0000765943907217243
|+2.04%
Omni Consumer Protocols (OCP) aims to be the first DeFi DAO conglomerate with multiple interlinked protocols under the same family. This architecture from the outset allows our community to benefit not only from the underlying protocols, but the overall DAO as well. The first to go live, OmniCOMP, is a synthetic currency minter. Users can supply assets to mint USDO, and other currencies, earning $OMNIC rewards for a supercharged yield. Coming next is OmniTRADE a DEX with IL protection, tight slippage tolerance, and accurate pricing of assets. Finally, the jewel of OCP, Delta City. The promise of blockchain realized in a fully decentralized utopia. Create, trade, and buy your stake in the OCP universe with unique items such as APY boosters and virtual real estate via NFTs.
