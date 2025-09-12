Daugiau apie NCASH

Nutcash kaina (NCASH)

1 NCASH į USD – tiesioginė kaina:

$0.01022318
$0.01022318
+2.00%1D
Nutcash (NCASH) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 05:56:23(UTC+8)

Nutcash (NCASH) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.01000603
$ 0.01000603
24 val. žemiausia
$ 0.01031472
$ 0.01031472
24 val. aukščiausia

$ 0.01000603
$ 0.01000603

$ 0.01031472
$ 0.01031472

$ 0.04601289
$ 0.04601289

$ 0.00403238
$ 0.00403238

+0.10%

+2.04%

+4.17%

+4.17%

Nutcash (NCASH) realiojo laiko kaina yra $0.01022318. Per pastarąsias 24 valandas NCASH svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.01000603 iki aukščiausios $ 0.01031472 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia NCASH kaina yra $ 0.04601289, o žemiausia – $ 0.00403238.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, NCASH per pastarąją valandą pasikeitė +0.10%, per 24 valandas – +2.04%, o per pastarąsias 7 dienas – +4.17%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Nutcash (NCASH) rinkos informacija

$ 87.03K
$ 87.03K

--
--

$ 107.30K
$ 107.30K

8.52M
8.52M

10,500,000.0
10,500,000.0

Dabartinė Nutcash rinkos kapitalizacija yra $ 87.03K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. NCASH apyvartoje yra 8.52M vienetų, o bendras kiekis siekia 10500000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 107.30K

Nutcash (NCASH) kainos istorija USD

Šiandienos Nutcash kainos pokytis į USD: $ +0.00020457.
Nutcash 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0002866272.
Nutcash 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0025947412.
Nutcash 90 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.002513196949511536.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.00020457+2.04%
30 dienų$ -0.0002866272-2.80%
60 dienų$ +0.0025947412+25.38%
90 dienų$ +0.002513196949511536+32.60%

Kas yra Nutcash (NCASH)

NCASH is a staking memecoin deployed on Arbitrum One with a fixed capped supply. The cryptocurrency was created for entertainment purposes, for rewarding Nutcoin Ecosystem crypto communities by staking assets and for granting access to Nutcoin Ecosystem dApps (as a burning fee token). The token has been launched with no presale, no buy/sell taxes, no contract owner. 50% of supply has to be claimed by crypto communities eligible to the airdrop. Nutcash has also been bridged to Ethereum.

Nutcash (NCASH) išteklius

Oficiali svetainė

Nutcash kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Nutcash (NCASH) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Nutcash (NCASH) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Nutcash prognozes.

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Nutcash (NCASH)

Kiek Nutcash(NCASH) verta (-as) šiandien?
Dabartinė NCASH kaina USD valiuta yra 0.01022318USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė NCASH į USD kaina?
Dabartinė NCASH kaina USD valiuta yra $ 0.01022318. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Nutcash rinkos kapitalizacija?
NCASH rinkos kapitalizacija yra $ 87.03KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra NCASH apyvartoje?
NCASH apyvartoje yra 8.52MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) NCASH kaina?
NCASH pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.04601289USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) NCASH kaina?
NCASH pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.00403238USD.
Kokia yra NCASH prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis NCASH yra --USD.
Ar NCASH kaina šiais metais kils?
NCASH šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite NCASH kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 05:56:23(UTC+8)

Nutcash (NCASH) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 22:05:00Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.