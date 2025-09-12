NUSA kaina (NUSA)
-2.24%
+0.64%
+3.46%
+3.46%
NUSA (NUSA) realiojo laiko kaina yra $8.94. Per pastarąsias 24 valandas NUSA svyravo nuo žemiausios kainos $ 8.84 iki aukščiausios $ 9.22 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia NUSA kaina yra $ 28.28, o žemiausia – $ 5.35.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, NUSA per pastarąją valandą pasikeitė -2.24%, per 24 valandas – +0.64%, o per pastarąsias 7 dienas – +3.46%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė NUSA rinkos kapitalizacija yra $ 827.24K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. NUSA apyvartoje yra 92.63K vienetų, o bendras kiekis siekia 114319.62774195. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 1.02M
Šiandienos NUSA kainos pokytis į USD: $ +0.056607.
NUSA 30 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.7257939000.
NUSA 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +1.1518868160.
NUSA 90 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.816348622937208.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ +0.056607
|+0.64%
|30 dienų
|$ +0.7257939000
|+8.12%
|60 dienų
|$ +1.1518868160
|+12.88%
|90 dienų
|$ +0.816348622937208
|+10.05%
NUSA's Vision: Enabling an accessible Web3 experience for everyone. We see the future of internet technology will enter the Web3 era where all internet users can have full control over their belongings on the internet. NUSA Features: - Lending Market: Enable users to deposit cryptocurrencies and earn interest or borrow other crypto assets against them. - Swap: Swap your tokens within the BEP20 network a few clicks away. Hassle-free, secure, and low-cost swap platform. - Liquidity Provider: By adding liquidity to pairing tokens, you will get an LP token that can be utilized to get a percentage of the swap fee from the respective liquidity pool. - Farm Pools: More ways to circulate your earnings; Rather than holding your LP token, put it in the farm pools for staking and get a NUSA reward. - Airdrop: Join a strong community by supporting a project while getting rewarded. - Governance Token: NUSA will launch a governance mechanism where holders can get a portion of the revenue generated by Nusa protocols. (Coming Soon!) - NFT Marketplace: NFT marketplace to buy and sell your favorite NFT on the Polygon network. (Coming soon!) There are several utilities for NUSA: - Add any BEP20 token into Nusa Lending Market. - The requirement to join Nusa Airdrop and many other events. You can say it is a participation ticket to join events. - Governance token. In NUSA, there is a governance model where the staked Nusa will represent your portion in a protocol revenue distribution monthly. (Coming soon) - More utilities will be developed as more features are being developed.
MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!
Kiek kainuos NUSA (NUSA) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų NUSA (NUSA) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes NUSA prognozes.
Peržiūrėkite NUSA kainos prognozę dabar!
Supratimas apie NUSA (NUSA) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie NUSAišsamią tokeno tokenomiką dabar!
|Laikas (UTC+8)
|Tipas
|Informacija
|09-11 22:05:00
|Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
|09-11 17:57:00
|Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
|09-11 14:45:00
|Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
|09-11 06:45:00
|Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
|09-11 04:54:00
|Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
|09-10 13:05:00
|Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.