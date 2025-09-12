Daugiau apie NULL

NullTrace logotipas

NullTrace kaina (NULL)

Neįtraukta į sąrašą

1 NULL į USD – tiesioginė kaina:

$0.00020488
$0.00020488$0.00020488
+0.20%1D
mexc
USD
NullTrace (NULL) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 02:06:51(UTC+8)

NullTrace (NULL) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
$ 0$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
$ 0$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+1.03%

+0.30%

-0.94%

-0.94%

NullTrace (NULL) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas NULL svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia NULL kaina yra $ 0, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, NULL per pastarąją valandą pasikeitė +1.03%, per 24 valandas – +0.30%, o per pastarąsias 7 dienas – -0.94%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

NullTrace (NULL) rinkos informacija

$ 204.87K
$ 204.87K$ 204.87K

--
----

$ 204.87K
$ 204.87K$ 204.87K

999.93M
999.93M 999.93M

999,930,066.002169
999,930,066.002169 999,930,066.002169

Dabartinė NullTrace rinkos kapitalizacija yra $ 204.87K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. NULL apyvartoje yra 999.93M vienetų, o bendras kiekis siekia 999930066.002169. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 204.87K

NullTrace (NULL) kainos istorija USD

Šiandienos NullTrace kainos pokytis į USD: $ 0.
NullTrace 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
NullTrace 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
NullTrace 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0+0.30%
30 dienų$ 0-64.68%
60 dienų$ 0-49.18%
90 dienų$ 0--

Kas yra NullTrace (NULL)

NullTrace is a Web and Telegram-based privacy bridge and SPL token mixer, untraceable cross-chain transactions as well as on-chain mixing. The platform prioritizes your privacy while rewarding $NULL holders with revenue share from bridge/mixer fees Referral Rewards: Invite others and receive 50% of their bridge fees 💰 $NULL holders receive revenue share which is generated by fees taken on bridges and mixes.

NullTrace (NULL) išteklius

Baltoji knyga
Oficiali svetainė

NullTrace kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos NullTrace (NULL) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų NullTrace (NULL) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes NullTrace prognozes.

Peržiūrėkite NullTrace kainos prognozę dabar!

NULL į vietos valiutas

NullTrace (NULL) Tokenomika

Supratimas apie NullTrace (NULL) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie NULLišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie NullTrace (NULL)

Kiek NullTrace(NULL) verta (-as) šiandien?
Dabartinė NULL kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė NULL į USD kaina?
Dabartinė NULL kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra NullTrace rinkos kapitalizacija?
NULL rinkos kapitalizacija yra $ 204.87KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra NULL apyvartoje?
NULL apyvartoje yra 999.93MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) NULL kaina?
NULL pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) NULL kaina?
NULL pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra NULL prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis NULL yra --USD.
Ar NULL kaina šiais metais kils?
NULL šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite NULL kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
