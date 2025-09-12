Daugiau apie NSURE

$0.00198058
Nsure Network (NSURE) kainos grafikas realiu laiku
Nsure Network (NSURE) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
24 val. žemiausia
24 val. aukščiausia

-0.50%

-0.48%

+0.03%

+0.03%

Nsure Network (NSURE) realiojo laiko kaina yra $0.00197066. Per pastarąsias 24 valandas NSURE svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00197011 iki aukščiausios $ 0.00198057 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia NSURE kaina yra $ 3.42, o žemiausia – $ 0.00070693.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, NSURE per pastarąją valandą pasikeitė -0.50%, per 24 valandas – -0.48%, o per pastarąsias 7 dienas – +0.03%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Nsure Network (NSURE) rinkos informacija

Dabartinė Nsure Network rinkos kapitalizacija yra $ 46.76K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. NSURE apyvartoje yra 23.73M vienetų, o bendras kiekis siekia 67526284.43. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 133.07K

Nsure Network (NSURE) kainos istorija USD

Šiandienos Nsure Network kainos pokytis į USD: $ 0.
Nsure Network 30 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0002115182.
Nsure Network 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0012116721.
Nsure Network 90 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0006302061881330501.

Laikotarpis Keisti (USD) Keisti (%)
Šiandien$ 0-0.48%
30 dienų$ +0.0002115182+10.73%
60 dienų$ +0.0012116721+61.49%
90 dienų$ +0.0006302061881330501+47.01%

Kas yra Nsure Network (NSURE)

NSURE is the governance token for the Nsure Network. Nsure Network is a decentralised insurance project that borrows the idea of Lloyd’s of London, a market place to trade insurance risks, where premiums are determined by a Dynamic Pricing Model. In this model, capital supply and demand from the entire platform determines the price jointly, similar to the pricing mechanism in the free market, by having Nsure tokens backing the policies bought. The price is self-adjustable to the movement of supply and demand, subject to the model moderately stabilizing the price change.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje.

Nsure Network (NSURE) išteklius

Oficiali svetainė

Nsure Network kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Nsure Network (NSURE) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Nsure Network (NSURE) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Nsure Network prognozes.

Peržiūrėkite Nsure Network kainos prognozę dabar!

NSURE į vietos valiutas

Nsure Network (NSURE) Tokenomika

Supratimas apie Nsure Network (NSURE) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie NSUREišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Nsure Network (NSURE)

Kiek Nsure Network(NSURE) verta (-as) šiandien?
Dabartinė NSURE kaina USD valiuta yra 0.00197066USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė NSURE į USD kaina?
Dabartinė NSURE kaina USD valiuta yra $ 0.00197066. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Nsure Network rinkos kapitalizacija?
NSURE rinkos kapitalizacija yra $ 46.76KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra NSURE apyvartoje?
NSURE apyvartoje yra 23.73MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) NSURE kaina?
NSURE pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 3.42USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) NSURE kaina?
NSURE pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.00070693USD.
Kokia yra NSURE prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis NSURE yra --USD.
Ar NSURE kaina šiais metais kils?
NSURE šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite NSURE kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Atsakomybės apribojimas

