Daugiau apie NOMNOM

NOMNOM Kainos informacija

NOMNOM Oficiali svetainė

NOMNOM Tokenomika

NOMNOM Kainų prognozė

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

nomnom logotipas

nomnom kaina (NOMNOM)

Neįtraukta į sąrašą

1 NOMNOM į USD – tiesioginė kaina:

$0.00171038
$0.00171038$0.00171038
-1.60%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
USD
nomnom (NOMNOM) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 23:35:45(UTC+8)

nomnom (NOMNOM) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.00168833
$ 0.00168833$ 0.00168833
24 val. žemiausia
$ 0.0017569
$ 0.0017569$ 0.0017569
24 val. aukščiausia

$ 0.00168833
$ 0.00168833$ 0.00168833

$ 0.0017569
$ 0.0017569$ 0.0017569

$ 0.090125
$ 0.090125$ 0.090125

$ 0
$ 0$ 0

-2.21%

-1.63%

-12.62%

-12.62%

nomnom (NOMNOM) realiojo laiko kaina yra $0.00171085. Per pastarąsias 24 valandas NOMNOM svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00168833 iki aukščiausios $ 0.0017569 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia NOMNOM kaina yra $ 0.090125, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, NOMNOM per pastarąją valandą pasikeitė -2.21%, per 24 valandas – -1.63%, o per pastarąsias 7 dienas – -12.62%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

nomnom (NOMNOM) rinkos informacija

$ 1.71M
$ 1.71M$ 1.71M

--
----

$ 1.71M
$ 1.71M$ 1.71M

999.60M
999.60M 999.60M

999,600,466.291406
999,600,466.291406 999,600,466.291406

Dabartinė nomnom rinkos kapitalizacija yra $ 1.71M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. NOMNOM apyvartoje yra 999.60M vienetų, o bendras kiekis siekia 999600466.291406. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 1.71M

nomnom (NOMNOM) kainos istorija USD

Šiandienos nomnom kainos pokytis į USD: $ 0.
nomnom 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0005589986.
nomnom 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0006639974.
nomnom 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0-1.63%
30 dienų$ -0.0005589986-32.67%
60 dienų$ -0.0006639974-38.81%
90 dienų$ 0--

Kas yra nomnom (NOMNOM)

nomnom is a hungry hamster on the Solana network. This hamster is SO hungry that any-ting is on the menu!

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

nomnom (NOMNOM) išteklius

Oficiali svetainė

nomnom kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos nomnom (NOMNOM) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų nomnom (NOMNOM) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes nomnom prognozes.

Peržiūrėkite nomnom kainos prognozę dabar!

NOMNOM į vietos valiutas

nomnom (NOMNOM) Tokenomika

Supratimas apie nomnom (NOMNOM) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie NOMNOMišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie nomnom (NOMNOM)

Kiek nomnom(NOMNOM) verta (-as) šiandien?
Dabartinė NOMNOM kaina USD valiuta yra 0.00171085USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė NOMNOM į USD kaina?
Dabartinė NOMNOM kaina USD valiuta yra $ 0.00171085. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra nomnom rinkos kapitalizacija?
NOMNOM rinkos kapitalizacija yra $ 1.71MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra NOMNOM apyvartoje?
NOMNOM apyvartoje yra 999.60MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) NOMNOM kaina?
NOMNOM pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.090125USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) NOMNOM kaina?
NOMNOM pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra NOMNOM prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis NOMNOM yra --USD.
Ar NOMNOM kaina šiais metais kils?
NOMNOM šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite NOMNOM kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 23:35:45(UTC+8)

nomnom (NOMNOM) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 22:05:00Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.