NikolAI kaina (NIKO)

Neįtraukta į sąrašą

1 NIKO į USD – tiesioginė kaina:

$0.00060548
+3.30%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
USD
NikolAI (NIKO) kainos grafikas realiu laiku
NikolAI (NIKO) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0
$ 0.181152
$ 0
+0.58%

+3.43%

-4.69%

-4.69%

NikolAI (NIKO) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas NIKO svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia NIKO kaina yra $ 0.181152, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, NIKO per pastarąją valandą pasikeitė +0.58%, per 24 valandas – +3.43%, o per pastarąsias 7 dienas – -4.69%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

NikolAI (NIKO) rinkos informacija

$ 605.70K
--
$ 605.70K
1.00B
1,000,000,000.0
Dabartinė NikolAI rinkos kapitalizacija yra $ 605.70K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. NIKO apyvartoje yra 1.00B vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 605.70K

NikolAI (NIKO) kainos istorija USD

Šiandienos NikolAI kainos pokytis į USD: $ 0.
NikolAI 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
NikolAI 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
NikolAI 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0+3.43%
30 dienų$ 0-12.39%
60 dienų$ 0+10.52%
90 dienų$ 0--

Kas yra NikolAI (NIKO)

The Meme, The Myth, The AI Machina In a realm where algorithms reign supreme, NikolAI arrives — a refined fusion of genius and jest. Inspired by Nikolai Durov, Telegram co-founder and math prodigy, NikolAI is no mere AI. Part genius, part jest, NikolAI isn't here to simply "join" the AI wave. He is the wave. No team allocation, no hidden reserves, no pre-sales. 100% fair launch for the community

NikolAI (NIKO) Tokenomika

Supratimas apie NikolAI (NIKO) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie NIKOišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie NikolAI (NIKO)

Kiek NikolAI(NIKO) verta (-as) šiandien?
Dabartinė NIKO kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė NIKO į USD kaina?
Dabartinė NIKO kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra NikolAI rinkos kapitalizacija?
NIKO rinkos kapitalizacija yra $ 605.70KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra NIKO apyvartoje?
NIKO apyvartoje yra 1.00BUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) NIKO kaina?
NIKO pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.181152USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) NIKO kaina?
NIKO pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra NIKO prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis NIKO yra --USD.
Ar NIKO kaina šiais metais kils?
NIKO šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite NIKO kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
NikolAI (NIKO) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 22:05:00Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.