NI Compute logotipas

NI Compute kaina (SN27)

Neįtraukta į sąrašą

1 SN27 į USD – tiesioginė kaina:

$0.751275
$0.751275
+0.20%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių.
USD
NI Compute (SN27) kainos grafikas realiu laiku


NI Compute (SN27) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.73486
$ 0.73486
24 val. žemiausia
$ 0.78097
$ 0.78097
24 val. aukščiausia

$ 0.73486
$ 0.73486

$ 0.78097
$ 0.78097

$ 2.07
$ 2.07

$ 0.680025
$ 0.680025

-1.42%

+0.22%

+6.54%

+6.54%

NI Compute (SN27) realiojo laiko kaina yra $0.751275. Per pastarąsias 24 valandas SN27 svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.73486 iki aukščiausios $ 0.78097 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia SN27 kaina yra $ 2.07, o žemiausia – $ 0.680025.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, SN27 per pastarąją valandą pasikeitė -1.42%, per 24 valandas – +0.22%, o per pastarąsias 7 dienas – +6.54%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

NI Compute (SN27) rinkos informacija

$ 1.67M
$ 1.67M

--
--

$ 1.67M
$ 1.67M

2.22M
2.22M

2,223,552.490043956
2,223,552.490043956

Dabartinė NI Compute rinkos kapitalizacija yra $ 1.67M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. SN27 apyvartoje yra 2.22M vienetų, o bendras kiekis siekia 2223552.490043956. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 1.67M

NI Compute (SN27) kainos istorija USD

Šiandienos NI Compute kainos pokytis į USD: $ +0.00162916.
NI Compute 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0630318973.
NI Compute 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.4493247306.
NI Compute 90 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.7687534599847467.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.00162916+0.22%
30 dienų$ -0.0630318973-8.38%
60 dienų$ -0.4493247306-59.80%
90 dienų$ -0.7687534599847467-50.57%

Kas yra NI Compute (SN27)

NI Compute (SN27) išteklius

Baltoji knyga
Oficiali svetainė

NI Compute kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos NI Compute (SN27) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų NI Compute (SN27) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes NI Compute prognozes.

Peržiūrėkite NI Compute kainos prognozę dabar!

SN27 į vietos valiutas

NI Compute (SN27) Tokenomika

Supratimas apie NI Compute (SN27) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie SN27išsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie NI Compute (SN27)

Kiek NI Compute(SN27) verta (-as) šiandien?
Dabartinė SN27 kaina USD valiuta yra 0.751275USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė SN27 į USD kaina?
Dabartinė SN27 kaina USD valiuta yra $ 0.751275. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra NI Compute rinkos kapitalizacija?
SN27 rinkos kapitalizacija yra $ 1.67MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra SN27 apyvartoje?
SN27 apyvartoje yra 2.22MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) SN27 kaina?
SN27 pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 2.07USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) SN27 kaina?
SN27 pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.680025USD.
Kokia yra SN27 prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis SN27 yra --USD.
Ar SN27 kaina šiais metais kils?
SN27 šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite SN27 kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.


Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.