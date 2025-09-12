Daugiau apie NFTY

NFTY Kainos informacija

NFTY Oficiali svetainė

NFTY Tokenomika

NFTY Kainų prognozė

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

NFTY logotipas

NFTY kaina (NFTY)

Neįtraukta į sąrašą

1 NFTY į USD – tiesioginė kaina:

--
----
0.00%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
USD
NFTY (NFTY) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 07:56:16(UTC+8)

NFTY (NFTY) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
$ 0$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
$ 0$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.36861
$ 0.36861$ 0.36861

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+3.52%

+3.52%

NFTY (NFTY) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas NFTY svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia NFTY kaina yra $ 0.36861, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, NFTY per pastarąją valandą pasikeitė --, per 24 valandas – --, o per pastarąsias 7 dienas – +3.52%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

NFTY (NFTY) rinkos informacija

$ 46.19K
$ 46.19K$ 46.19K

--
----

$ 79.71K
$ 79.71K$ 79.71K

556.62M
556.62M 556.62M

960,557,226.9999999
960,557,226.9999999 960,557,226.9999999

Dabartinė NFTY rinkos kapitalizacija yra $ 46.19K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. NFTY apyvartoje yra 556.62M vienetų, o bendras kiekis siekia 960557226.9999999. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 79.71K

NFTY (NFTY) kainos istorija USD

Šiandienos NFTY kainos pokytis į USD: $ 0.
NFTY 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
NFTY 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
NFTY 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0--
30 dienų$ 0+10.02%
60 dienų$ 0+21.73%
90 dienų$ 0--

Kas yra NFTY (NFTY)

NFTY is a cross-chain Web 3.0 authentication layer used for subscription services, loyalty incentives, and access management. NFTY authenticates via Web 3.0 public key signing rather than Web 2.0 usernames and passwords, with the $NFTY Token powering the NFTY authentication layer.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

NFTY (NFTY) išteklius

Oficiali svetainė

NFTY kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos NFTY (NFTY) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų NFTY (NFTY) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes NFTY prognozes.

Peržiūrėkite NFTY kainos prognozę dabar!

NFTY į vietos valiutas

NFTY (NFTY) Tokenomika

Supratimas apie NFTY (NFTY) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie NFTYišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie NFTY (NFTY)

Kiek NFTY(NFTY) verta (-as) šiandien?
Dabartinė NFTY kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė NFTY į USD kaina?
Dabartinė NFTY kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra NFTY rinkos kapitalizacija?
NFTY rinkos kapitalizacija yra $ 46.19KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra NFTY apyvartoje?
NFTY apyvartoje yra 556.62MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) NFTY kaina?
NFTY pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.36861USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) NFTY kaina?
NFTY pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra NFTY prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis NFTY yra --USD.
Ar NFTY kaina šiais metais kils?
NFTY šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite NFTY kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 07:56:16(UTC+8)

NFTY (NFTY) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 22:05:00Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.