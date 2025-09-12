Daugiau apie N1

N1 Kainos informacija

N1 Oficiali svetainė

N1 Tokenomika

N1 Kainų prognozė

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

NFTify logotipas

NFTify kaina (N1)

Neįtraukta į sąrašą

1 N1 į USD – tiesioginė kaina:

$0.00300502
$0.00300502$0.00300502
0.00%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
USD
NFTify (N1) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 07:56:10(UTC+8)

NFTify (N1) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
$ 0$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
$ 0$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.220832
$ 0.220832$ 0.220832

$ 0.00123037
$ 0.00123037$ 0.00123037

--

--

0.00%

0.00%

NFTify (N1) realiojo laiko kaina yra $0.00300502. Per pastarąsias 24 valandas N1 svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia N1 kaina yra $ 0.220832, o žemiausia – $ 0.00123037.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, N1 per pastarąją valandą pasikeitė --, per 24 valandas – --, o per pastarąsias 7 dienas – 0.00%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

NFTify (N1) rinkos informacija

$ 61.19K
$ 61.19K$ 61.19K

--
----

$ 601.00K
$ 601.00K$ 601.00K

20.36M
20.36M 20.36M

200,000,000.0
200,000,000.0 200,000,000.0

Dabartinė NFTify rinkos kapitalizacija yra $ 61.19K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. N1 apyvartoje yra 20.36M vienetų, o bendras kiekis siekia 200000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 601.00K

NFTify (N1) kainos istorija USD

Šiandienos NFTify kainos pokytis į USD: $ 0.
NFTify 30 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0007435296.
NFTify 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0021413027.
NFTify 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0--
30 dienų$ +0.0007435296+24.74%
60 dienų$ +0.0021413027+71.26%
90 dienų$ 0--

Kas yra NFTify (N1)

NFTify allows small businesses to create their own NFT store without coding; helps NFT authors issue NFT easily and detect fake/similar content for copyright protection purposes; provides NFT collectors with a platform to transact at a much lower cost.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

NFTify (N1) išteklius

Oficiali svetainė

NFTify kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos NFTify (N1) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų NFTify (N1) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes NFTify prognozes.

Peržiūrėkite NFTify kainos prognozę dabar!

N1 į vietos valiutas

NFTify (N1) Tokenomika

Supratimas apie NFTify (N1) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie N1išsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie NFTify (N1)

Kiek NFTify(N1) verta (-as) šiandien?
Dabartinė N1 kaina USD valiuta yra 0.00300502USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė N1 į USD kaina?
Dabartinė N1 kaina USD valiuta yra $ 0.00300502. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra NFTify rinkos kapitalizacija?
N1 rinkos kapitalizacija yra $ 61.19KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra N1 apyvartoje?
N1 apyvartoje yra 20.36MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) N1 kaina?
N1 pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.220832USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) N1 kaina?
N1 pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.00123037USD.
Kokia yra N1 prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis N1 yra --USD.
Ar N1 kaina šiais metais kils?
N1 šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite N1 kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 07:56:10(UTC+8)

NFTify (N1) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 22:05:00Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.