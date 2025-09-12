New Order kaina (NEWO)
+5.59%
+6.28%
+6.28%
New Order (NEWO) realiojo laiko kaina yra $0.00162409. Per pastarąsias 24 valandas NEWO svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00153758 iki aukščiausios $ 0.00162409 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia NEWO kaina yra $ 1.17, o žemiausia – $ 0.00138884.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, NEWO per pastarąją valandą pasikeitė --, per 24 valandas – +5.59%, o per pastarąsias 7 dienas – +6.28%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė New Order rinkos kapitalizacija yra $ 275.60K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. NEWO apyvartoje yra 169.70M vienetų, o bendras kiekis siekia 800000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 1.30M
Šiandienos New Order kainos pokytis į USD: $ 0.
New Order 30 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0001092692.
New Order 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0000744179.
New Order 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ 0
|+5.59%
|30 dienų
|$ +0.0001092692
|+6.73%
|60 dienų
|$ +0.0000744179
|+4.58%
|90 dienų
|$ 0
|--
New Order was created with a goal to build a self-governing incubator positioned to assist DeFi innovation, through promoting new asset classes, chain independence and machine learning. Our community includes some of the most accomplished and respected DeFi and Web3 professionals and projects. We believe that the immense opportunities of decentralized finance can only be rendered through embracing collaboration, non-segregation and multi-chain at its base. Web3, as compared to the legacy internet of the present, is best utilized through collaboration and communal contribution as opposed to the oligopolistic domination witnessed today. This vision has yet to be widely developed in the blockchain space, and thus is largely bottlenecked by the lack of interoperability, and this is exactly why we are introducing New Order. New Order is an Ecosystem DAO that is built to operate as a launchpad for the most innovative Web3 financial products, tools and applications that contribute to the vision of creating a fully composable financial ecosystem embracing multi-chain DeFi at its core. The DAO will support early stage projects aligned with its vision of being chain-agnostic, focused on a plethora of innovative new-age asset classes including data-driven tokens, NFT's and more. The primary goal is to create an ecosystem that is not bottlenecked by limiting interoperability and allow liquidity to freely enter markets and foster growth in the biggest financial ecosystem in DeFi.
Kiek kainuos New Order (NEWO) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų New Order (NEWO) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes New Order prognozes.
Peržiūrėkite New Order kainos prognozę dabar!
Supratimas apie New Order (NEWO) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie NEWOišsamią tokeno tokenomiką dabar!
