New Order logotipas

New Order kaina (NEWO)

Neįtraukta į sąrašą

1 NEWO į USD – tiesioginė kaina:

$0.00162409
+5.50%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
USD
New Order (NEWO) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 03:20:11(UTC+8)

New Order (NEWO) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.00153758
24 val. žemiausia
$ 0.00162409
24 val. aukščiausia

$ 0.00153758
$ 0.00162409
$ 1.17
$ 0.00138884
--

+5.59%

+6.28%

+6.28%

New Order (NEWO) realiojo laiko kaina yra $0.00162409. Per pastarąsias 24 valandas NEWO svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00153758 iki aukščiausios $ 0.00162409 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia NEWO kaina yra $ 1.17, o žemiausia – $ 0.00138884.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, NEWO per pastarąją valandą pasikeitė --, per 24 valandas – +5.59%, o per pastarąsias 7 dienas – +6.28%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

New Order (NEWO) rinkos informacija

$ 275.60K
--
$ 1.30M
169.70M
800,000,000.0
Dabartinė New Order rinkos kapitalizacija yra $ 275.60K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. NEWO apyvartoje yra 169.70M vienetų, o bendras kiekis siekia 800000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 1.30M

New Order (NEWO) kainos istorija USD

Šiandienos New Order kainos pokytis į USD: $ 0.
New Order 30 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0001092692.
New Order 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0000744179.
New Order 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0+5.59%
30 dienų$ +0.0001092692+6.73%
60 dienų$ +0.0000744179+4.58%
90 dienų$ 0--

Kas yra New Order (NEWO)

New Order was created with a goal to build a self-governing incubator positioned to assist DeFi innovation, through promoting new asset classes, chain independence and machine learning. Our community includes some of the most accomplished and respected DeFi and Web3 professionals and projects. We believe that the immense opportunities of decentralized finance can only be rendered through embracing collaboration, non-segregation and multi-chain at its base. Web3, as compared to the legacy internet of the present, is best utilized through collaboration and communal contribution as opposed to the oligopolistic domination witnessed today. This vision has yet to be widely developed in the blockchain space, and thus is largely bottlenecked by the lack of interoperability, and this is exactly why we are introducing New Order. New Order is an Ecosystem DAO that is built to operate as a launchpad for the most innovative Web3 financial products, tools and applications that contribute to the vision of creating a fully composable financial ecosystem embracing multi-chain DeFi at its core. The DAO will support early stage projects aligned with its vision of being chain-agnostic, focused on a plethora of innovative new-age asset classes including data-driven tokens, NFT's and more. The primary goal is to create an ecosystem that is not bottlenecked by limiting interoperability and allow liquidity to freely enter markets and foster growth in the biggest financial ecosystem in DeFi.

New Order (NEWO) išteklius

Oficiali svetainė

New Order kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos New Order (NEWO) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų New Order (NEWO) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes New Order prognozes.

Peržiūrėkite New Order kainos prognozę dabar!

NEWO į vietos valiutas

New Order (NEWO) Tokenomika

Supratimas apie New Order (NEWO) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie NEWOišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie New Order (NEWO)

Kiek New Order(NEWO) verta (-as) šiandien?
Dabartinė NEWO kaina USD valiuta yra 0.00162409USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė NEWO į USD kaina?
Dabartinė NEWO kaina USD valiuta yra $ 0.00162409. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra New Order rinkos kapitalizacija?
NEWO rinkos kapitalizacija yra $ 275.60KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra NEWO apyvartoje?
NEWO apyvartoje yra 169.70MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) NEWO kaina?
NEWO pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 1.17USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) NEWO kaina?
NEWO pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.00138884USD.
Kokia yra NEWO prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis NEWO yra --USD.
Ar NEWO kaina šiais metais kils?
NEWO šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite NEWO kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 03:20:11(UTC+8)

New Order (NEWO) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 22:05:00Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.